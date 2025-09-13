Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

Este é o vídeo de Guillaume Lalung com Rita Pereira que ficou viral

No Dia do Pai, Rita Pereira declara-se a Guillaume Lalung e emociona a internet

Guillaume Lalung, é um pai babado e não deixa de dividir a sua atenção entre os dois filhos, Lonô e Lowê, frutos da relação com a atriz Rita Pereira.

Recentemente, o ator partilhou nas redes sociais um momento divertido que encantou os seguidores: num vídeo publicado no Instagram, Guillaume aparece a dançar com o filho mais velho, Lonô, de 6 anos, e com o cão da família, recordando como o menino está a crescer rapidamente.

Na legenda, escreveu com humor: «Quick Size check … Lonô getting bigger». No vídeo, é possível ver o pai e o filho num momento cúmplice e descontraído dentro de casa, reforçando a ligação afetiva que os une. Um detalhe que chamou a atenção dos fãs foram as tatuagens de Guillaume, que parecem representar o crescimento de Lonô ao longo dos anos, simbolizando a forma como celebra cada fase da vida do filho.

A publicação rapidamente gerou milhares de comentários, com seguidores a reagirem: «Está ENORME! 😍», «Lono está muito crescido, lindo, vocês são uma família maravilhosa bjs» e «Curtindo a vibe com o pai». Este episódio mostra que Guillaume não é apenas um pai presente, mas também alguém que valoriza momentos de diversão e cumplicidade, criando memórias que ficam para a vida.

Reveja aqui outro momento ternurento entre Guillaume e a pequena Lowê:

