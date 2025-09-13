Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

Um vídeo recente de Guillaume Lalung com o filho Lonô encanta os fãs, mas um detalhe inédito nas imagens deixa todos curiosos sobre a ligação especial entre pai e filho.

Guillaume Lalung, é um pai babado e não deixa de dividir a sua atenção entre os dois filhos, Lonô e Lowê, frutos da relação com a atriz Rita Pereira.

Recentemente, o ator partilhou nas redes sociais um momento divertido que encantou os seguidores: num vídeo publicado no Instagram, Guillaume aparece a dançar com o filho mais velho, Lonô, de 6 anos, e com o cão da família, recordando como o menino está a crescer rapidamente.

Na legenda, escreveu com humor: «Quick Size check … Lonô getting bigger». No vídeo, é possível ver o pai e o filho num momento cúmplice e descontraído dentro de casa, reforçando a ligação afetiva que os une. Um detalhe que chamou a atenção dos fãs foram as tatuagens de Guillaume, que parecem representar o crescimento de Lonô ao longo dos anos, simbolizando a forma como celebra cada fase da vida do filho.

A publicação rapidamente gerou milhares de comentários, com seguidores a reagirem: «Está ENORME! 😍», «Lono está muito crescido, lindo, vocês são uma família maravilhosa bjs» e «Curtindo a vibe com o pai». Este episódio mostra que Guillaume não é apenas um pai presente, mas também alguém que valoriza momentos de diversão e cumplicidade, criando memórias que ficam para a vida.

Reveja aqui outro momento ternurento entre Guillaume e a pequena Lowê: 

