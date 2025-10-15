Companheiro de Rita Pereira está de luto: «Descanse em paz»

De acordo com o site da CNN Portugal, o músico D’Angelo morreu aos 51 anos, após uma luta contra um cancro no pâncreas. A confirmação do falecimento foi feita pela própria família do artista, que destacou a sua coragem durante a doença. Nas redes sociais, várias figuras públicas lamentaram a perda do icónico músico norte-americano. Entre elas, destacou-se Guillaume Lalung, companheiro da atriz Rita Pereira, que se mostrou profundamente abalado com a notícia.

“D'Angelo. Michael Eugene Archer, o meu artista favorito. O meu cantor, compositor e produtor favorito. O meu professor de música. Descanse em paz”, começou por escrever o companheiro de Rita Pereira no Instagram.

Guillaume prosseguiu o desabafo, recordando o impacto que o artista teve na sua vida: “Ele ensinou-me a ouvir música, não apenas a ouvi-la. A sentir cada nota, cada silêncio, cada emoção. Cada nuance, cada vibração. Ele despertou em mim este gosto profundo por harmonias, breakbeats, soul e neo-soul.”

Num tom ainda mais emotivo, o produtor e empresário sublinhou a influência que D’Angelo teve no seu percurso pessoal e profissional: “A tua música ajudou-me a superar as minhas dificuldades, a manter-me firme nos meus momentos mais difíceis. Ouço-te quase todos os dias, e até ensino os meus filhos através da tua música. A tua música impulsionou-me a superar-me, ela mudou-me para sempre. Descanse em paz, lenda.”