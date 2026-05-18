Companheiro de Rita Pereira surpreende com marca para a vida: «Para os meus dois filhos»

O empresário, produtor de eventos e influenciador digital Guillaume Lalung, antigo jogador de basquetebol francês, tem vindo a ganhar grande notoriedade em Portugal, não apenas pela sua carreira profissional, mas também pela sua vida pessoal ligada ao meio artístico e televisivo. Conhecido pela sua relação de 14 anos com a atriz portuguesa Rita Pereira, que interpreta a icónica Maria de Fátima na novela Terra Forte.

O casal tem dois filhos em comum, Lonô, nascido em dezembro de 2018, e Lowê, nascida em novembro de 2024, sendo que o empresário é também pai de Luan, fruto de uma relação anterior em França, assumindo a paternidade como uma parte central da sua vida.

Para além da sua atividade no mundo dos eventos e da sua presença nas redes sociais, Guillaume Lalung é amplamente reconhecido pelo seu gosto por tatuagens, que cobrem grande parte do seu corpo. O próprio já revelou que dá um significado muito pessoal à forma como as organiza, explicando que o lado direito do seu corpo representa a família, enquanto o lado esquerdo está associado à sua identidade e gostos pessoais.

Recentemente, Guillaume voltou a destacar-se ao revelar uma nova tatuagem no pescoço, partilhada nas redes sociais, que rapidamente chamou a atenção dos seguidores pelo seu forte simbolismo. Na publicação, o empresário explicou o significado da nova peça artística: «Fiz esta tatuagem para os meus dois filhos: o totem do Lonô, símbolo da música, e a lua do Luan, símbolo de luz. Foi uma ideia que tive, e o meu tatuador @cavelluccitattoo representou-a magnificamente através da sua arte.» A tatuagem junta elementos simbólicos ligados aos nomes dos filhos, reforçando a ligação emocional que o empresário mantém com a sua família e a forma como escolhe eternizar esses laços na sua pele.

Ora veja:

A partilha gerou rapidamente várias reações positivas por parte dos seguidores e amigos, que elogiaram tanto o resultado final como o significado por detrás da escolha. Entre os comentários destacaram-se mensagens como «Obrigado amigo pela confiança e amizade», «És um paizão do caraças, que sorte têm os teus filhos, numa próxima encarnação quero ter um pai como tu 🙌» e ainda «Ficou linda!», entre muitos outros elogios.

Veja aqui um video adorável dos filhos do casal: