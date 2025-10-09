Filho de Rita Pereira deixa fãs rendidos ao mostrar talento inesperado em vídeo com o pai

Filho de Rita Pereira deixa fãs rendidos ao mostrar talento inesperado em vídeo com o pai

Filho de Rita Pereira mostra talento surpreendente.

O companheiro de Rita Pereira, Guillaume Lalung, voltou a encantar os seguidores com um momento cheio de ternura e boa disposição. O empresário partilhou um vídeo divertido onde surge a cantar no carro com o filho do casal, Lonô, ao som do clássico “Me and Mrs. Jones”.

No registo, publicado nas redes sociais, pai e filho aparecem a cantar com entusiasmo e cumplicidade, transformando uma simples viagem matinal num espetáculo improvisado. O que mais surpreendeu os fãs foi o facto de Lonô saber a letra da música de cor, do início ao fim, demonstrando um talento natural e um carisma que herdou dos pais.

Guillaume legendou o vídeo com uma frase simples, mas que captou a leveza do momento: «Bom dia Ms Jones ☀️», deixando clara a boa energia que caracteriza a família.

Nos comentários, foram muitos os elogios e mensagens de carinho. “Que fofura!”, “Que família maravilhosa!” e “O Lonô é um encanto!” foram algumas das reações que inundaram a publicação.

Conhecida pela sua alegria e espírito familiar, a família de Rita Pereira e Guillaume Lalung é sinónimo de energia positiva, união e amor. Lonô, o filho mais velho, é frequentemente descrito como um menino alegre, extrovertido e protetor, especialmente com a pequena Lowe, a filha mais nova da atriz.

Rita Pereira e Guillaume Lalung vivem uma fase particularmente feliz e apaixonada. O casal tem mostrado uma enorme sintonia, tanto na vida pessoal como nos pequenos momentos do quotidiano que partilham com os seguidores. Juntos há vários anos, continuam a demonstrar que o amor e o companheirismo são a base de uma relação sólida e repleta de cumplicidade.

«Só confia nela mesma»: Rita Pereira enfrenta um dos maiores desafios da sua carreira em Terra Forte - Novelas - TVI

Como devemos preparar as marmitas dos nossos filhos? Aqui há dicas para lanches deliciosos e sem birras - Novelas - TVI 

