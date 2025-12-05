Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

  • TVI Novelas
  Hoje às 08:58
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana? - TVI

Confuso? Pode vir aí uma reviravolta.

Em «Terra Forte», Delfina (Elsa Galvão) está contrariada por o stand-up de Vivi (Sofia Nicholson) estar ali no Ninho, dizendo que os homens ainda vão começar com ideias ao verem aquilo. Rosa Maria (Custódia Gallego) repreende Delfina. Rufino (Vitor Norte) admite que não se importaria de ter conhecido melhor Vivi, Delfina olha-o furiosa.

Álvaro (José Wallenstein) fala com os filhos de Vivi, que admitem virem tempos difíceis sem a mãe presente. Álvaro olha de novo interessado para Babi (Melissa Matos). Álvaro diz aos jovens ter uma proposta para lhes fazer.

Álvaro propõe aos filhos de Vivi que eles consigam descobrir o que Vivi sabia sobre Maria de Fátima (Rita Pereira), sugerindo inclusivamente a Vini (Gustavo Alves) dar-lhe uma percentagem da Açoreana se conseguir afastar Maria de Fátima da empresa. Vini fica pensativo.

Recorde-se que Vivi está desaparecida:

