O amor está no ar: há um novo casal na televisão e promete dar que falar

Gustavo Alves e Melissa Matos, que dão vida a irmãos na novela «Terra Forte» da TVI, estão a namorar na vida real, transformando uma amizade de rodagem num romance que está a dar que falar.

De irmãos na ficção a namorados fora das câmaras

Na trama de «Terra Forte», Gustavo interpreta Vini, irmão mais velho dos quatro filhos de Vivi (Sofia Nicholson) e Marcus (Vítor Hugo), enquanto Melissa é Babi, a sua irmã rebelde. O que começou como cumplicidade nos bastidores evoluiu para um namoro assumido, com os dois a estreitarem laços durante as gravações e a conquistarem fãs com química genuína.

Química que saltou do ecrã para a realidade

A relação ganhou destaque pela ironia de passarem de irmãos na novela a casal na vida real, prometendo momentos de conversa nos eventos e redes sociais. Fãs já comentam: «Adoro ver amor assim nascer nos cenários!». Gustavo e Melissa, jovens promessas da TVI, juntam-se a outros casais nascidos em novelas – o amor em «Terra Forte» não fica só pela ficção.