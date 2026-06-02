Vem aí em «Terra Forte»: Vini faz anúncio inesperado que deixa Vivi abalada

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) aparece na sala para falar com Vivi (Sofia Nicholson), dizendo que hoje dormiu maravilhosamente. Vivi repreende-a por ela nem se ter lembrado de Luna, com Babi a admitir que não está a gostar mesmo nada da experiência de ser mãe. Vivi olha surpresa para Vini (Gustavo Alves) a dizer-lhe estar a pensar ir-se embora de Florianópolis.

Vivi pede a Vini para não se ir embora, dizendo saber que ele tomou aquela decisão quando Marcus regressou a casa. Vini insiste com a mãe ter mesmo outras ambições, achando que o seu namoro com Dani também não tem futuro nenhum por ela nem sequer ter tempo para ele. Vivi acaba por compreender a decisão do filho, desejando-lhe toda a sorte do mundo.

Recorde um dos momentos que fez Vini começar a ponderar a hipóteue de seguir outra vida: