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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vini faz anúncio inesperado que deixa Vivi abalada

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 30min
Vem aí em «Terra Forte»: Vini faz anúncio inesperado que deixa Vivi abalada - TVI

Uma mãe que fica em choque.

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Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) aparece na sala para falar com Vivi (Sofia Nicholson), dizendo que hoje dormiu maravilhosamente. Vivi repreende-a por ela nem se ter lembrado de Luna, com Babi a admitir que não está a gostar mesmo nada da experiência de ser mãe. Vivi olha surpresa para Vini (Gustavo Alves) a dizer-lhe estar a pensar ir-se embora de Florianópolis.

Vivi pede a Vini para não se ir embora, dizendo saber que ele tomou aquela decisão quando Marcus regressou a casa. Vini insiste com a mãe ter mesmo outras ambições, achando que o seu namoro com Dani também não tem futuro nenhum por ela nem sequer ter tempo para ele. Vivi acaba por compreender a decisão do filho, desejando-lhe toda a sorte do mundo.

Recorde um dos momentos que fez Vini começar a ponderar a hipóteue de seguir outra vida:

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