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As Havaianas que toda a gente conhece são os chinelos mais vendidos da Amazon e custam menos de 14€

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  • TVI Novelas
  • Há 2h e 38min
As Havaianas que toda a gente conhece são os chinelos mais vendidos da Amazon e custam menos de 14€ - TVI
Havaianas chinelos
Havaianas chinelos

Com 4,5 estrelas em mais de 5.300 avaliações e disponíveis em vários tamanhos e cores, estas são as chinelas que nunca saem de moda.

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Desde 1962 que as Havaianas são a referência mundial em chinelos de borracha, e o modelo Top Brasil é o mais icónico do catálogo. Na Amazon, é o número um em vendas na categoria e está disponível por 13,78€, com mais de 500 unidades vendidas só no último mês.

 O design é minimalista, com a bandeira do Brasil nas tiras, sola antiderrapante e material resistente à água. Quem compra confirma que "a sola tem o equilíbrio perfeito entre firmeza e flexibilidade" e que "as tiras não incomodam entre os dedos", algo que nem sempre acontece com outras marcas.

Compre as Havaianas Top Brasil na Amazon

A qualidade do material é outro ponto recorrente nas avaliações: não deformam com o uso, aguentam praia, piscina e uso diário sem perder a forma. São unissexo, disponíveis do tamanho 33 ao 45, e chegam em várias cores. Para quem já as conhece, a escolha é simples. Para quem experimenta pela primeira vez, a surpresa é a mesma: "superaram as minhas expectativas, nota-se que estão feitas para durar."

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