Vem aí em «Amor à Prova»: Vera tem uma ligação inacreditável a Fred

Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) diz que já cumpriu a sua pena em Espanha. António quer a ajuda dela, pois ela não deve querer que a pessoa que eles têm sob custódia saia em liberdade. António conta a história de Melanie (Beatriz Costa) e de como ela fugiu com a droga. António pergunta se Vera conhece um homem chamado Fred.

Vera está numa sala de identificação de suspeitos. António diz-lhe para não ter medo que do outro lado do espelho não a conseguem ver. Vera diz que sabe, pois já esteve do outro lado. António precisa que ela identifique o suspeito. Fred entra. Vera diz que não tem a certeza de quem é e foge a correr pois não quer viver aquilo outra vez. Esbarra em Vítor e sai. António conta a Vítor que Vera foi mais uma das vítimas de Fred. Vítor pergunta se vão conseguir prendê-lo definitivamente, mas António tem dúvidas.

Recorde toda a história que Melanie contou sobre Fred: