Vem aí em «Amor à Prova»: A tão falada Vera procura emprego na clínica de David

Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) pergunta à rececionista se não precisam de uma cuidadora de idosos. A rececionista diz-lhe que normalmente não funcionam assim. Vera pede para falar com algum médico, que lhe possa dizer se precisam desses serviços.

João (Carlos Félix) pergunta a Sara (Joana de Verona) se tem o contacto do cuidador que trabalhou ali, pois anda à procura de um para Afonso (Guilherme Filipe). A rececionista ouve e diz que esteve ali uma cuidadora à procura de trabalho. João diz que dá sempre jeito ter opções e a rececionista vai buscar o contacto.

Sara pergunta a João se sabe de David (Diogo Amaral) , pois precisava de falar com ele. João diz que teve um compromisso pessoal. Sara dá o contacto do cuidador a João.

Vera vai ter com João e apresenta-se. Diz que ele lhe ligou há pouco e que gostava mesmo de ficar com aquele emprego. Vera tenta criar uma ligação com João, para obter o que quer.

Recorde-se que Afonso está constantemente a ter memórias de Vera: