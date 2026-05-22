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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: David desconfia da verdadeira identidade de Vera e confronta-a

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 7min
Vem aí em «Amor à Prova»: David desconfia da verdadeira identidade de Vera e confronta-a - TVI

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Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) está ali para receber Vera (Helena Caldeira) e comprovar se é mesmo ela ou não. David relembra Afonso que acabou de perder o bebé e que não está no seu melhor momento. Vera chega e cumprimenta todos, simpática. David diz que aquela não é a Vera que ele conheceu. Afonso (Guilherme Filipe) olha aterrorizado para Vera, que lhe sorri, angelical.

Vera reage com normalidade ao facto de Afonso a confundir com a tal Vera e diz que faz parte da doença. Afonso garante que sabe o que está a dizer. David quer perceber porque Vera o incomoda tanto e volta a dizer que aquela não é a Vera que ele conheceu. Afonso pede provas e David pergunta a "Filipa" se tem um documento de identificação.

Recorde-se que Vera quer vingar-se de Afonso:

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