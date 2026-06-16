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Amor à Prova

Últimos episódios «Amor à Prova»: Vera garante a Cris que quer ajudá-lo a ficar com Nico

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 48min
Últimos episódios «Amor à Prova»: Vera garante a Cris que quer ajudá-lo a ficar com Nico - TVI

Estará ela contra o próprio irmão?

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Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) conta a Cris (José Condessa) como Afonso (Guilherme Filipe) lhe roubou o bebé enquanto estava presa e que teve de lhe dizer que o pai do bebé era um mecânico do Montijo e não Fred. Cris acha que Afonso o devia ter procurado, em vez de entregar o bebé a Tomás, mas Vera diz que assim teria de admitir que tinha outra família. Vera quer ajudar Cris a recuperar Nico (Salvador Biernat).

Cris lembra que estão naquela situação, também por causa das escolhas de Vera. Cris só quer que Vera diga em tribunal, que ele não sabia da existência do bebé. Vera conta como foi difícil recomeçar a vida depois de sair da prisão e quando soube que Afonso estava doente, achou que era o momento ideal para tentar descobrir o filho.

Recorde-se que Vera confrontou Afonso sobre onde estava o que ele lhe tinha roubado - o filho:

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