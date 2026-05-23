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Helena Caldeira, Vera de «Amor à Prova», faz anúncio muito desejado e deixa fãs ao rubro

  • TVI Novelas
  • Há 57 min
Helena Caldeira, Vera de «Amor à Prova», faz anúncio muito desejado e deixa fãs ao rubro - TVI

Um momento especial na vida da atriz.

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Helena Caldeira, de 30 anos, é uma das figuras artísticas portuguesas que mais tem diversificado o seu percurso nos últimos anos, afirmando-se tanto na representação como na criação artística. Conhecida do grande público pelas suas interpretações em projetos televisivos de grande audiência, a atriz destacou-se pela personagem Marlene na novela «Bem me quer» e encontra-se atualmente no ecrã com o papel de Vera Lopes na novela «Amor à Prova».

Ao longo do seu percurso, Helena Caldeira tem vindo a consolidar uma identidade artística versátil, conquistando reconhecimento não só em Portugal, mas também junto de públicos internacionais, graças à sua presença consistente em projetos televisivos de renome.

Agora, a atriz dá um novo passo na sua carreira e entra oficialmente no mundo da música. Em março de 2026, Helena Caldeira estreou-se como cantora com o lançamento do seu primeiro single, intitulado “Vizinhas”, tema que marca o início de uma nova fase artística. Esta canção serve ainda como primeira apresentação do seu álbum de estreia, denominado ABALAR.

O projeto musical é descrito como uma verdadeira celebração da força feminina, funcionando como uma ode às mulheres e às suas experiências partilhadas. As letras de “Vizinhas” refletem vivências inspiradas no quotidiano da artista em Montemor-o-Novo, trazendo para a música um registo intimista, emocional e profundamente ligado às raízes e às histórias femininas.

Recentemente, a atriz recorreu às redes sociais para anunciar novidades sobre o seu projeto musical, revelando que o segundo single e o respetivo videoclipe já têm data de lançamento marcada. Na publicação, escreveu:
“Dia 29 de Maio o 2° Single está cá fora com music video ! E o resto do álbum sai logo atrás dele ! Que já chega de esperas ! Vamos equipa bonita !”

A partilha gerou rapidamente uma onda de entusiasmo entre os seguidores, com vários comentários a destacar o apoio à nova fase da artista. Entre as reações, multiplicaram-se mensagens como “Brilha muito” e “simmmm!!!!”, além de muitos outros elogios e votos de sucesso para este novo capítulo da sua carreira.

Com esta aposta na música, Helena Caldeira reforça a sua imagem como uma artista multifacetada, capaz de transitar entre diferentes formas de expressão e de conquistar públicos distintos. 

Veja aqui a atriz na novela «Amor à Prova»: 

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