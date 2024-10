Diogo Amaral aventura-se e confessa: «Não vai achar graça nenhuma»

O Halloween está quase a chegar e Diogo Amaral já se está a preparar para a noite mais assustadora do ano, tal como mostrou no Instagram, este domingo (20 de outubro de 2024).

O ator partilhou um vídeo onde Helena Coelho ensina a fazer uma maquilhagem para a intitulada Noite das Bruxas e ele tenta seguir tudo passo a passo:

No entanto, como legenda o artista escreveu: «A minha Célia é que não vai achar graça nenhuma a esta brincadeira, don't mess with my Célia's makeup)».

De recordar que Célia é o nome carinhoso pelo qual Diogo Amaral chama a companheira Jéssica Athayde.

O casal está noivo e preparam-se para dar o nó a 30 de novembro de 2024.