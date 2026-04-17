Grande atriz de novelas da TVI sofre acidente durante férias

A atriz portuguesa Helena Costa, rosto bem conhecido do público, voltou a dar que falar após revelar que sofreu uma fratura no dedo logo nos primeiros dias das suas férias. A notícia foi partilhada pela própria nas redes sociais, onde explicou o sucedido e tranquilizou os seguidores quanto ao apoio recebido.

Conhecida pelo seu percurso na televisão nacional, Helena Costa estreou-se em “Morangos com Açúcar”, série juvenil que marcou uma geração, e participou depois em várias produções de sucesso como Feitiço de Amor, Ele é Ela e, mais recentemente, Amar Demais.

Recentemente durante as suas férias, a atriz acabou por viver um contratempo inesperado. Sem entrar em todos os detalhes do acidente, Helena Costa mostrou que necessitou de assistência e fez questão de destacar a rapidez do apoio prestado.

Na publicação, escreveu: “Acionei o seguro da Abreu e o apoio foi rápido, simples e eficaz. Nestas situações é mesmo quando percebemos a importância de viajar descansada e bem protegida.”

As palavras da atriz serviram também de alerta para a importância de viajar com proteção adequada, especialmente quando surgem imprevistos longe de casa.

Após a partilha, muitos fãs deixaram mensagens de apoio e votos de rápidas melhoras. Entre os comentários destacaram-se frases como “As melhoras querida”, “Pelo raio-x não parece nada partido, o que é bom!”, “Acontece aos melhores”, “Helena, que azar. Rápidas melhoras” e ainda “Ainda bem que estavas protegida”.

Houve também quem recorresse ao humor para aliviar o momento, com comentários como “É pah... a mão de jogar padel não... Troca isso!!!”

Helena Costa é também admirada pela coragem com que enfrenta os desafios da vida. Em 2021, partilhou publicamente a sua luta contra um cancro no pulmão, um tumor carcinoide do qual recuperou após cirurgia.

Além da carreira artística, a atriz dedica-se intensamente à vida familiar, sendo mãe das gémeas Mercedes e Maria do Mar, que ocupam um lugar central no seu quotidiano.

Apesar do susto inicial, tudo indica que a situação está controlada e que Helena Costa continua a recuperar. Mais uma vez, a atriz mostrou a sua proximidade com o público ao partilhar um momento menos positivo, recebendo em troca uma onda de carinho por parte dos seguidores.