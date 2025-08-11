Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 51min
Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)» - TVI

Uma mudança forçada que, com coragem, se transforma numa vida melhor.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Aos 39 anos, Helena Costa viu o seu mundo parar. Com um estilo de vida saudável e uma carreira televisiva de sucesso, a atriz foi surpreendida com um diagnóstico de  tumor carcinoide no pulmão. A notícia trouxe uma revolta difícil de digerir e uma ansiedade que a consumiu durante algum tempo. Nessa altura, as suas filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, tinham apenas um ano e meio, e de repente, o futuro mudou de perspetiva.

Num podcast, Helena, 43 anos,  recorda esse momento e o impacto profundo que teve na sua forma de viver. Ao lado de Fernando Martelo, o cirurgião que a acompanhou, partilhou a decisão de se reinventar por completo. «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda para ser feliz. Separei-me, comprei uma casa: fez-me não perder tempo», confessou.

Essa mudança foi mais do que geográfica ou sentimental, foi existencial. A atriz não quis voltar às novelas, deixando para trás um ritmo que a afastava das filhas. «Das oito da manhã às nove da noite sem ver as minhas filhas, sem férias. Não queria isso», explicou. Hoje, Helena escolhe a presença e o equilíbrio, colocando as prioridades no que considera essencial.

A reação do público à sua partilha foi calorosa e empática. Muitos seguidores viram nas palavras da atriz um reflexo das suas próprias experiências. «Em situações destas a vida ensina a levar outro rumo, a vida ensina-te e obriga-te a mudar o chip. E não está errado», escreveu uma seguidora. Outra comentou: «Quando estamos perante estas doenças, ficamos perante o essencial, nada mais importa e realizamos que encontramos a felicidade».

Houve ainda quem destacasse a forma como a adversidade pode abrir portas a uma nova vida. «Às vezes a doença é a wake-up call para a vida que nos estávamos a esquecer de viver. É quase como que um renascer dando mais ênfase à evolução da alma e menos ao ego», partilhou.

Histórias como a de Helena lembram que, mesmo em tempos de dor e medo, há espaço para escolhas transformadoras. Não é apenas sobre sobreviver à doença, mas sobre viver melhor depois dela. No caso da atriz, foi a oportunidade de redefinir o que é o objetivo principal da sua vida e de colocar no centro as pessoas e momentos que mais importam.

Helena Costa mostra que não se trata de romantizar a doença, mas de reconhecer que ela pode ser um ponto de viragem. Uma mudança forçada que, com coragem, se transforma numa vida melhor. E, ao partilhar a sua experiência, inspira outros a olharem para o presente com um outro olhar.

Relacionados

Helena Costa desabafa sobre o cancro: «Nunca imaginei enfrentar»

Helena Costa sobre uma das filhas gémeas: «Nunca ensinei ou incentivei nada deste género»

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia acha-se esperta, mas Talu e Eva enganam-na

A Fazenda
Hoje
1

Bomba em «A Fazenda»: Eva conta tudo sobre a chantagem a Talu. Ele reage assim...

A Fazenda
dom, 6 jul
2

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de Joel, Zulmira sofre uma grande desilusão e fica em choque

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Joel esconde segredo de Zulmira

A Fazenda
sáb, 18 jan
4

Exclusivo «A Fazenda»: Ary e Júlia fazem teste de ADN. Quem é o pai do bebé?

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Acabou a paz! Ary e Joel passam de 'irmãos' a inimigos?

A Fazenda
dom, 3 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay

A Protegida
Hoje

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Hoje

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Hoje

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
sex, 8 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Hoje

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Hoje

Um novo ponto de partida: Luisinha Oliveira, namorada de José Condessa, faz mudança na sua vida

sáb, 9 ago

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

sex, 8 ago

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
sex, 8 ago

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

qui, 7 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN