Emocionada, atriz da TVI presencia momento decisivo da vida da amiga: «Que este seja apenas o começo de tudo»

Helena Costa, atriz da TVI, viveu um momento de grande emoção no último fim de semana. Em uma partilha nas redes sociais, a atriz não escondeu o orgulho e a felicidade por ter estado ao lado da amiga Catarina Gouveia durante um dos momentos mais importantes da sua vida: o desfile da sua marca sustentável @pura_slowliving.

Na legenda da publicação, Helena Costa escreveu: "Foram só três dias… mas encheram-me o coração 💗", referindo-se à experiência intensa que viveu ao apoiar a sua grande amiga no evento. "Fui convidada pela minha grande amiga, que brilhou com o desfile da sua marca @pura_slowliving ✨", e seguiu com palavras de profunda admiração: "Vi de perto o quanto ela lutou, sonhou, construiu… e emocionei-me com o resultado".

O evento, que aconteceu com a presença de convidados especiais, foi uma verdadeira celebração da amizade, dedicação e talento. A coleção de Catarina Gouveia, o ambiente que a rodeava, as pessoas envolvidas – tudo isso fez com que o evento fosse ainda mais especial para Helena. Ela continuou na sua publicação: "A coleção, o ambiente, as pessoas… tudo teve alma."

A atriz expressou também o quanto se sentiu grata por poder apoiar a amiga em um momento tão bonito da sua carreira. "Senti-me mesmo grata por estar ali, por apoiar alguém que admiro tanto e por fazer parte deste momento tão bonito. 💫" A emoção é evidente, e a atriz deixou ainda uma mensagem cheia de esperança para o futuro de Catarina Gouveia, dizendo: "Que este seja apenas o começo de tudo o que ainda está para vir 🙌🏽."

Na mesma publicação, Helena Costa destacou a importância da companhia de outra amiga de coração, a apresentadora Carina Caldeira, que também fez parte deste momento único: "E além das pessoas incríveis com quem me cruzei, também adorei a minha companhia, outra grande amiga do coração @carinacaldeira_, que tornou tudo ainda mais leve e especial. ❤️"

O vídeo partilhado por Helena, que mostra vários momentos do evento, incluindo a sua cumplicidade com Catarina Gouveia, rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que não poupavam elogios à amizade e ao momento vivido pelas duas. Alguns comentários ficaram especialmente marcados: "Encontros assim são inesquecíveis", "Maravilhosa 😍", e "Que bonita!".

Este gesto de apoio público de Helena Costa à amiga Catarina Gouveia reflete a verdadeira essência de uma amizade sólida, e demonstra que, para além do brilho individual, os momentos mais marcantes da vida são feitos de companheirismo, emoção e gratidão.