Helena Costa faz confissão inesperada: «Não estava preparada»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 13min
Helena Costa faz confissão inesperada: «Não estava preparada» - TVI

A atriz mostrou-se surpreendida.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Helena Costa abriu o jogo sobre a sua primeira experiência num cruzeiro e confessou: “não estava preparada para gostar TANTO”. A apresentadora, que embarcou no MSC World America, descreve o navio como “uma cidade a flutuar”, mas com a grande vantagem de oferecer vista infinita para o mar e um ritmo sem pressas.

No texto partilhado nas redes sociais, Helena explica que há sempre algo a acontecer a bordo: piscinas, restaurantes, espetáculos, zonas para relaxar, áreas para famílias e espaços para lanchar – porque, aparentemente, “estamos sempre com fome em alto-mar”. Destaca ainda o quanto o tempo parece desacelerar, com dias mais leves e o privilégio de acordar, abrir a varanda e ter “o mundo só azul”.

A apresentadora compreende quem nunca considerou um cruzeiro, admitindo que também ela “não sabia bem o que esperar”. Agora, convertida, percebe perfeitamente por que há quem fique fã. Helena coloca-se à disposição para responder a todas as dúvidas nos comentários, garantindo que pode ser “exatamente a mesma dúvida de quem está desse lado a sonhar com uma viagem destas”.

Para quem quiser ver mais, a apresentadora avisa que está a colocar tudo nos destaques do perfil, incentivando os seguidores a espreitarem os detalhes da experiência que a conquistou por completo.

Recorde que Helena Costa interpretou Olga em «Amar Demais»:

Relacionados

Helena Costa desabafa sobre o cancro: «Nunca imaginei enfrentar»

Filhas de Helena Costa protagonizam momento hilariante e seguidores reagem: «Adoro as respostas»

Helena Costa sobre uma das filhas gémeas: «Nunca ensinei ou incentivei nada deste género»

Companheira de trabalho de Helena Costa já é um fenómeno nas redes sociais e não é pelo que está a pensar

Helena Costa fala das dificuldade de viajar sozinha com duas filhas de 4 anos: «Se não fosse isso já estava a voltar»

O vídeo mais emocionante que vai ver hoje! Filhas gémeas de Helena Costa em momento de cumplicidade

Helena Costa despede-se do verão com ideia inovadora! E, as filhas adoraram!

Helena Costa despede-se do verão com ideia inovadora! E, as filhas adoraram!

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Terra Forte
qua, 4 fev
1

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
Hoje
2

Exclusivo «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima planeiam matar Vivi

Terra Forte
8 nov 2025
3

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abandona Maria de Fátima após ultimato falhado

Terra Forte
Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Terra Forte
4 nov 2025
5

Vem aí em «Amor à Prova»: O beijo proibido entre Alice e Cris

Amor à Prova
qua, 4 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Terra Forte
Hoje

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Hoje

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Ontem

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Francisca Cerqueira Gomes abandona apelido da mãe, Maria, e explica: «Este é o meu nome real»

Hoje

Helena Costa faz confissão inesperada: «Não estava preparada»

Hoje

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Hoje

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Ontem

Ator de Morangos com Açúcar é confundido com Diogo Costa, jogador do F.C. Porto: «Deve ser por causa...»

Ontem

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Ontem
Mais Fora do Ecrã