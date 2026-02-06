Helena Costa faz confissão inesperada: «Não estava preparada»

Helena Costa abriu o jogo sobre a sua primeira experiência num cruzeiro e confessou: “não estava preparada para gostar TANTO”. A apresentadora, que embarcou no MSC World America, descreve o navio como “uma cidade a flutuar”, mas com a grande vantagem de oferecer vista infinita para o mar e um ritmo sem pressas.

No texto partilhado nas redes sociais, Helena explica que há sempre algo a acontecer a bordo: piscinas, restaurantes, espetáculos, zonas para relaxar, áreas para famílias e espaços para lanchar – porque, aparentemente, “estamos sempre com fome em alto-mar”. Destaca ainda o quanto o tempo parece desacelerar, com dias mais leves e o privilégio de acordar, abrir a varanda e ter “o mundo só azul”.

A apresentadora compreende quem nunca considerou um cruzeiro, admitindo que também ela “não sabia bem o que esperar”. Agora, convertida, percebe perfeitamente por que há quem fique fã. Helena coloca-se à disposição para responder a todas as dúvidas nos comentários, garantindo que pode ser “exatamente a mesma dúvida de quem está desse lado a sonhar com uma viagem destas”.

Para quem quiser ver mais, a apresentadora avisa que está a colocar tudo nos destaques do perfil, incentivando os seguidores a espreitarem os detalhes da experiência que a conquistou por completo.

