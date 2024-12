Filhas de Helena Costa protagonizam momento hilariante e seguidores reagem: «Adoro as respostas»

Helena Costa partilhou um vídeo adorável ao lado das suas filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, de 5 anos. As meninas são fruto do casamento já terminado da atriz com o ex-companheiro Frederico Formigal. O casal separou-se em dezembro de 2021.

No vídeo, a atriz e as filhas estão a brincar juntas ao jogo dos provérbios. A dinâmica consiste em Helena Costa começar um provérbio e as meninas tentarem completá-lo. As respostas das pequenas são hilariantes e não tardaram a arrancar gargalhadas aos seguidores da atriz, que não resistiram a comentar a sua simpatia e espontaneidade.

Entre as reações dos fãs, destacam-se mensagens como: «Tenho de fazer isso com os meus. É só rir Adoro as respostas», «Que fofas, ainda dizia que elas eram pequeninas para responder, estiveram muito bem!», e «Muito bom, Helena! E esse olhar de lado da Marzinha, não se aguenta!».

Veja o vídeo, aqui:

