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Era conhecida como a Mónica, líder das Popstar de «Morangos com Açúcar». Já tem duas filhas e está diferente

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 8min
Era conhecida como a Mónica, líder das Popstar de «Morangos com Açúcar». Já tem duas filhas e está diferente - TVI

De icónica vilã a mãe carinhosa.

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Helena Costa, hoje com 43 anos, conquistou gerações como a controversa Mónica Mello e Teixeira na terceira temporada de «Morangos com Açúcar», líder das Popstars ao lado de Jessica Athayde (Maria Micaela 'Mimi' Silva) e Marta Faial (Daniela Xavier).

Licenciada em Desporto, interrompeu os estudos para o sucesso televisivo em «Doce Fugitiva» e «Feitiço de Amor». Casou-se em 2018 com o empresário Frederico Formigal, com quem teve gémeas em 2019: Maria do Mar e Mercedes. Após o divórcio em 2021, Helena partilha momentos ternos com as filhas de sete anos, como brincadeiras hilariantes que conquistam os seguidores.

Em 2021, enfrentou o cancro da mama com quimioterapia, dividida entre a dor e o medo pelo futuro das filhas então com um ano e meio. Venceu a doença e hoje celebra a saúde em família e a criar conteúdo para as suas redes sociais. A atriz prova que, para além dos ecrãs, construiu uma vida de resiliência e felicidade genuína.

Recorde a participação de Helena como Olga em «Amar Demais»:

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