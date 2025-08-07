Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Filhas de Helena Costa já têm 5 anos! Veja como estão crescidas

Helena Costa teve um dia de praia. em Portugal, digno de um desabafo nas redes sociais. A atriz, de 43 anos, conhecida por dar vida à inesquecível Mónica na série juvenil “Morangos com Açúcar”, não escondeu a frustração ao partilhar o episódio insólito que viveu recentemente.

Segundo Helena, enquanto tentava aproveitar um momento tranquilo na praia, acabou por levar com uma bola de futebol diretamente na cara. «Até vi um flash de luz», acrescentou.

No chat da conversa que partilhou, a pessoa relatou um episódio semelhante: «No meu primeiro dia de praia estava a adormecer profundamente e levo com uma bola ao lado do ouvido. Como estava com o nariz para cima e boca aberta, foi por um triz que não fiquei sem um dente ou sem nariz.»

A atriz reforçou a sua posição: «Eu pago para jogar padel num campo, não vou para a praia andar às boladas». E foi mais longe, deixando um aviso bem claro (mas com humor): «Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim.»

Helena não se ficou pelo desabafo e fez questão de abrir uma caixa de comentários com a seguinte pergunta aos seus seguidores: «Quem está comigo?», referindo-se à sua posição contra este tipo de comportamentos na praia.

Mãe das gémeas Mercedes e Maria do Mar, de 6 anos, Helena Costa continua a conquistar os seguidores com a sua espontaneidade, mesmo quando os dias de descanso não correm exatamente como o planeado.

