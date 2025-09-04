Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Helena Costa e Sofia Arruda viveram, esta quarta-feira, um momento de indignação que decidiram partilhar com os fãs.

As atrizes foram surpreendidas com a circulação de um vídeo manipulado por Inteligência Artificial, no qual as suas imagens são usadas de forma ilegal para promover jogos de casinos online.

“Isto é inacreditável! Estão a usar a nossa imagem com Inteligência Artificial para promover uma coisa que nunca na vida iria promover, por mais que me pagassem! Jogos online!”, escreveu Helena Costa, acrescentando que não consegue encontrar o link para denunciar a fraude e apelando à ajuda dos seguidores: “Se alguém encontrar, por favor, que me envie. Isto é fraude. Não sou eu a falar, para os menos atentos!”.

A atriz sublinhou ainda que a situação vai contra todos os seus princípios: “Peço-vos, se virem denunciem! E não joguem a dinheiro nunca!”.

Também Sofia Arruda reagiu prontamente, alertando os seus seguidores: “Infelizmente estão a usar a minha imagem e a da Helena Costa de forma ilegal para tentar burlar as pessoas. O vídeo foi modificado por Inteligência Artificial.”

👉 Situações como esta têm sido cada vez mais comuns no mundo digital, com figuras públicas a verem a sua imagem apropriada sem consentimento. Fique atento.

Aos 39 anos, Helena Costa viu o seu mundo parar. Com um estilo de vida saudável e uma carreira televisiva de sucesso, a atriz foi surpreendida com um diagnóstico de tumor carcinoide no pulmão. A notícia trouxe uma revolta difícil de digerir e uma ansiedade que a consumiu durante algum tempo. Nessa altura, as suas filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, tinham apenas um ano e meio, e de repente, o futuro mudou de perspetiva.

Num podcast, Helena, 43 anos, recorda esse momento e o impacto profundo que teve na sua forma de viver. Ao lado de Fernando Martelo, o cirurgião que a acompanhou, partilhou a decisão de se reinventar por completo. «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda para ser feliz. Separei-me, comprei uma casa: fez-me não perder tempo», confessou.

Essa mudança foi mais do que geográfica ou sentimental, foi existencial. A atriz não quis voltar às novelas, deixando para trás um ritmo que a afastava das filhas. «Das oito da manhã às nove da noite sem ver as minhas filhas, sem férias. Não queria isso», explicou. Hoje, Helena escolhe a presença e o equilíbrio, colocando as prioridades no que considera essencial.

A reação do público à sua partilha foi calorosa e empática. Muitos seguidores viram nas palavras da atriz um reflexo das suas próprias experiências. «Em situações destas a vida ensina a levar outro rumo, a vida ensina-te e obriga-te a mudar o chip. E não está errado», escreveu uma seguidora. Outra comentou: «Quando estamos perante estas doenças, ficamos perante o essencial, nada mais importa e realizamos que encontramos a felicidade».

Houve ainda quem destacasse a forma como a adversidade pode abrir portas a uma nova vida. «Às vezes a doença é a wake-up call para a vida que nos estávamos a esquecer de viver. É quase como que um renascer dando mais ênfase à evolução da alma e menos ao ego», partilhou.

Histórias como a de Helena lembram que, mesmo em tempos de dor e medo, há espaço para escolhas transformadoras. Não é apenas sobre sobreviver à doença, mas sobre viver melhor depois dela. No caso da atriz, foi a oportunidade de redefinir o que é o objetivo principal da sua vida e de colocar no centro as pessoas e momentos que mais importam.

Helena Costa mostra que não se trata de romantizar a doença, mas de reconhecer que ela pode ser um ponto de viragem. Uma mudança forçada que, com coragem, se transforma numa vida melhor. E, ao partilhar a sua experiência, inspira outros a olharem para o presente com um outro olhar.