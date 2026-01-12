Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

A atriz Helena Isabel, de 73 anos, vive um momento de enorme felicidade e realização pessoal: vai tornar-se avó pela primeira vez. O filho da atriz, o cantor Agir, e a nora, Catarina Gama, anunciaram em setembro de 2025 que estavam à espera do primeiro filho, uma notícia que encheu de alegria toda a família e que foi recebida com muito carinho pelo público.

Para Helena Isabel, este é um período de plenitude que se reflete não só nas boas novas familiares, mas também no seu estilo de vida ativo e equilibrado. A atriz partilha regularmente como mantém a saúde e o bem-estar através do exercício físico e de escolhas conscientes: “A minha segunda casa há cerca de 18 anos. A escolha é minha. Cuidar de mim, da minha saúde e equilíbrio. Escolher uma alimentação consciente, libertar o stress, viver plenamente. OUR PLACE representa um aliado numa vida mais saudável, equilibrada e consciente. Escolho este lugar porque reflete quem somos. Escolho este lugar porque aqui cuidamos de nós, juntos.”

O compromisso de Helena Isabel com a saúde física e mental é visível e inspirador. Com uma rotina de exercícios, alimentação equilibrada e cuidado pessoal, a atriz demonstra que é possível viver plenamente e com energia em qualquer idade.

Os seguidores e fãs reagiram de forma calorosa à partilha, destacando o exemplo que Helena Isabel representa: “Ora aqui está um exemplo de como podemos envelhecer bem. Maravilhosa ❤️❤️”, escreveu uma seguidora. Outros comentários salientaram a sua inspiração e vitalidade: “A maior inspiração ❤️ já não existem muitas pessoas e mulheres como a Helena, adoro-a ❤️”, “Que forma invejável” ou “Linda, maravilhosa, poderosa”.

Entre a alegria de se tornar avó e a dedicação a um estilo de vida saudável, Helena Isabel mostra que idade não é barreira para a felicidade, energia e inspiração, mantendo-se um exemplo de força, equilíbrio e vitalidade para todos os que a acompanham.