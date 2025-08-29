Descobrimos o segredo para uma pele perfeita aos 73 anos. Esta é a rotina de beleza de Helena Isabel

Helena Isabel partilhou recentemente, no Instagram, os seus cuidados de beleza para o “Beauty Confessions” da Vogue Portugal. A atriz de 73 anos, que se mantém um verdadeiro ícone de beleza e elegância em Portugal, partilhou alguns dos seus segredos de beleza e mostrou que a simplicidade pode ser a chave para uma pele saudável e luminosa.

Com mais de cinco décadas de carreira, Helena confessou que só a partir dos 30 anos começou a adotar uma rotina de cuidados mais rigorosa. «Adorava ter tido todos estes cuidados quando tinha 20 anos. Eu não tinha absolutamente nenhum. Era um pouco irresponsável. A partir dos 30, mais ou menos, comecei a fazer este ritual», revelou.

Entre os hábitos que não dispensa, destaca-se o mais básico e, ao mesmo tempo, essencial: «Começo de manhã por lavar a cara sempre com água fria». Mas a atriz foi mais longe e partilhou também um truque pessoal: «Gosto sempre de ter um ar ligeiramente bronzeado, mas não apanho sol na cara. Como resolvo a questão? Uso umas “gotas milagrosas”».

Apesar de adorar maquilhagem, Helena Isabel prefere manter o rosto natural no dia a dia: «Não uso base porque acho que as peles mais maduras, com base, ficam com um ar mais artificial. Alguns dias ponho um pouco de lápis preto em baixo do olho, um pouco em cima, e pronto». A relação da atriz com a maquilhagem vem de longe, dos tempos de teatro em que eram os próprios atores a tratar da sua imagem: «Antigamente, no teatro, não tínhamos maquilhadores, éramos nós que fazíamos a maquilhagem. Por isso tive de aprender. E gosto. Adoro maquilhagem, adoro produtos de maquilhagem. Estou sempre à procura de novidades», confessou.

Aos 73 anos, a atriz prova que a beleza vai muito além da idade e continua a inspirar gerações mais novas, que olham para ela como um símbolo de elegância intemporal.



Veja a publicação em baixo.

A partilha gerou muitas reacções nas redes sociais. Maria Rueff comentou: «Sempre sempre linda!». Já António Leal e Silva escreveu: «A menina está maravilhosa, principalmente ao vivo, bj». Júlia Pinheiro deixou uma mensagem mais longa e emocionada: «A Helena é linda. Com ou sem maquilhagem. Cansada ou fresquinha. Maravilhosa e muito corajosa. Cabelo branco ou louro? Não interessa. Basta um olhar e a Helena seduz. Ainda não o disse mas adorei trabalhar com ela».

Atualmente a dar vida a Zulmira em “A Fazenda”, Helena Isabel mostra que continua a reinventar-se, sem nunca perder a sua essência. Entre rituais de beleza, uma energia contagiante e uma presença cativante, a atriz prova que envelhecer com graça não é apenas possível, é inspirador.