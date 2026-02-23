Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 58min
Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai - TVI

Revelamos tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
 

O nascimento da primeira filha de Agir e Catarina Gama marcou um momento profundamente feliz para a família. A bebé chegou ao mundo no passado dia 12 de fevereiro, e o casal já fez questão de a apresentar publicamente, partilhando a alegria desta nova etapa.

Quem não esconde a emoção é a avó, Helena Isabel. Na recente Gala da TVI, a atriz falou em entrevista exclusiva sobre esta fase tão especial, mostrando-se visivelmente rendida à neta e ao crescimento da família. Aos 73 anos, Helena Isabel descreve este momento como profundamente feliz e inspirador, sublinhando o orgulho que sente ao ver o filho assumir a paternidade: «Ele está completamente rendido também, até ver um ótimo pai que ajuda em casa e ajuda a Catarina, estão muito felizes, é bom assistir.»

A atriz revelou ainda que assistir à felicidade do casal é algo que a tranquiliza e emociona, destacando o equilíbrio e a cumplicidade entre ambos nesta nova fase.

Além da alegria familiar, Helena Isabel recordou também momentos marcantes do seu percurso artístico, revisitando trabalhos que ficaram gravados na memória: «Tenho memórias lindíssimas de trabalhos que fiz, de novelas que fiz. Nunca me hei de esquecer de uma novela que fiz na Madeira, onde estivemos um ano a gravar, A Flor do Mar. Não me esqueço também de uma novela mais recente, O Quero é Viver, uma novela sobre a emancipação da mulher, e agora o meu último trabalho foi A Fazenda.»

Com uma carreira longa e respeitada na televisão portuguesa, a atriz continua a olhar para o passado com gratidão, enquanto vive um presente repleto de amor e significado.

Entre recordações profissionais e a chegada de uma nova vida à família, Helena Isabel mostra-se rendida à felicidade, vivendo um dos capítulos mais emocionantes da sua história pessoal.

Relacionados

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Com quase 60 anos e ainda a arrancar suspiros em todo o país. É inacreditável

Mais Vistos

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
Ontem
1

Todos falam do vestido de arrasar de Margarida Corceiro, mas os brincos de diamantes é que fazem a diferença

A Fazenda
1 set 2025
2

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Ontem
3

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
9 out 2025
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado

Hoje

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
Ontem

Rosa Bela vive uma nova fase: «É no silêncio que começo»

Ontem

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje
FORA DO ECRÃ

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Hoje

Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca

Terra Forte
Hoje

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

Cacau
Hoje

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Hoje

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Hoje

Com quase 60 anos e ainda a arrancar suspiros em todo o país. É inacreditável

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã