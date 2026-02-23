Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

O nascimento da primeira filha de Agir e Catarina Gama marcou um momento profundamente feliz para a família. A bebé chegou ao mundo no passado dia 12 de fevereiro, e o casal já fez questão de a apresentar publicamente, partilhando a alegria desta nova etapa.

Quem não esconde a emoção é a avó, Helena Isabel. Na recente Gala da TVI, a atriz falou em entrevista exclusiva sobre esta fase tão especial, mostrando-se visivelmente rendida à neta e ao crescimento da família. Aos 73 anos, Helena Isabel descreve este momento como profundamente feliz e inspirador, sublinhando o orgulho que sente ao ver o filho assumir a paternidade: «Ele está completamente rendido também, até ver um ótimo pai que ajuda em casa e ajuda a Catarina, estão muito felizes, é bom assistir.»

A atriz revelou ainda que assistir à felicidade do casal é algo que a tranquiliza e emociona, destacando o equilíbrio e a cumplicidade entre ambos nesta nova fase.

Além da alegria familiar, Helena Isabel recordou também momentos marcantes do seu percurso artístico, revisitando trabalhos que ficaram gravados na memória: «Tenho memórias lindíssimas de trabalhos que fiz, de novelas que fiz. Nunca me hei de esquecer de uma novela que fiz na Madeira, onde estivemos um ano a gravar, A Flor do Mar. Não me esqueço também de uma novela mais recente, O Quero é Viver, uma novela sobre a emancipação da mulher, e agora o meu último trabalho foi A Fazenda.»

Com uma carreira longa e respeitada na televisão portuguesa, a atriz continua a olhar para o passado com gratidão, enquanto vive um presente repleto de amor e significado.

Entre recordações profissionais e a chegada de uma nova vida à família, Helena Isabel mostra-se rendida à felicidade, vivendo um dos capítulos mais emocionantes da sua história pessoal.