Já sabemos como é que Helena Isabel descobriu que ia ser avó. Surpreenda-se

  Hoje às 13:36
Já sabemos como é que Helena Isabel descobriu que ia ser avó. Surpreenda-se - TVI

Aos 73 anos, a atriz prepara-se para ser avó pela primeira vez.

AGIR e Catarina Gama vivem uma fase muito especial: preparam-se para ser pais pela primeira vez. Depois do anúncio público feito no início do mês, Catarina decidiu partilhar no Instagram um vídeo emocionante com as reações de familiares e amigos ao saberem da novidade.

Nas imagens, reunidas num vídeo, é possível ver gargalhadas, abraços, lágrimas e muita emoção, num momento que acabou por comover não só os protagonistas, mas também quem faz parte da vida do casal.

Helena Isabel, à semelhança dos rentantes familiares e amigos do casal, recebeu uma ecografia e foi assim que soube que ia ser avó pela primeira vez.

Na legenda do vídeo, Catarina escreveu emocionada: «Se um dia nos perguntar se foi um bebé desejado/a! A minha mãe e bestie @meljordao sabem desde o primeiro dia e foram o meu grande apoio nos primeiros meses. A @raqueloliveiraleite está armada em boa no vídeo, mas chorou quando lhe contei 😂. Este vídeo faz-me rir e chorar, tudo ao mesmo tempo ❤️ LY ALL».

A ternura do registo não deixou ninguém indiferente. Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho e felicidade. A atriz Sílvia Rizzo escreveu: «Tão bom 🤩❤️🍼», enquanto a cantora Carolina Deslandes reagiu com emoção: «Merecem tudo ❤️ que bebé sortudo». Também os seguidores fizeram questão de partilhar a sua alegria, como uma que destacou: «Adoro a reação dos pais do Agir... São maravilhosas ❤️❤️❤️».

A partilha surge pouco tempo depois do casal revelar publicamente a gravidez, precisamente no dia em que assinalaram oito anos de relação. Num texto com uma mensagem muito comovente, Agir e Catarina mostraram-se prontos para abraçar este novo capítulo das suas vidas, admitindo que não será perfeito, mas cheio de amor.

O vídeo agora divulgado reforça essa mesma ideia: mais do que a partilha de uma novidade, trata-se de um retrato íntimo e genuíno do apoio da família e dos amigos nesta fase de vida tão especial. As expressões captadas mostram a alegria de quem recebe uma notícia que muda para sempre a vida de um casal, e de todos os que os acompanham.

Com esta partilha, Agir e Catarina não só celebram a chegada do primeiro filho, como também mostram o poder dos afetos e da rede de apoio que os envolve. Um momento que, como a própria Catarina confessa, é capaz de arrancar lágrimas e sorrisos ao mesmo tempo.

Recordamos que Bárbara Bandeira, de 24 anos vai ser madrinha do primeiro filho do casal. A cantora partilhou a novidade nas redes sociais, deixando os seguidores em êxtase.

