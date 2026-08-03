Helena Isabel dá lição de estilo com saia dos saldos. E sabemos onde a pode comprar por menos de 6 euros

Aos 74 anos, Helena Isabel é uma das atrizes que mais se destaca no panorama português. Ícone de estilo, Helena Isabel inspira muitos dos seguidores que estão atentos ao que partilha nas redes sociais. E numa das suas últimas publicações salta à vista o visual escolhido.
Helena Isabel mostra-se a aproveitar o verão com um look que mistura conforto, mas também um detalhe de irreverência e moda. É que a atriz está a usar uma saia que se destaca pelo padrão e detalhes.
O modelo em questão é da marca Zara e pode ser encontrado em saldos. No site da marca, também é possível encontrar uma alternativa muito semelhante, mas de outra cor, por menos de seis euros.
Percorra a galeria e veja as imagens deste look de Helena Isabel.