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Helena Isabel dá lição de estilo com saia dos saldos. E sabemos onde a pode comprar por menos de 6 euros

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 39min
Helena Isabel dá lição de estilo com saia dos saldos. E sabemos onde a pode comprar por menos de 6 euros - TVI

Aos 74 anos, a atriz continua a ser uma referência de estilo e o seu mais recente visual está a dar que falar

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Aos 74 anos, Helena Isabel é uma das atrizes que mais se destaca no panorama português. Ícone de estilo, Helena Isabel inspira muitos dos seguidores que estão atentos ao que partilha nas redes sociais. E numa das suas últimas publicações salta à vista o visual escolhido.

Helena Isabel mostra-se a aproveitar o verão com um look que mistura conforto, mas também um detalhe de irreverência e moda. É que a atriz está a usar uma saia que se destaca pelo padrão e detalhes.

O modelo em questão é da marca Zara e pode ser encontrado em saldos. No site da marca, também é possível encontrar uma alternativa muito semelhante, mas de outra cor, por menos de seis euros.

Veja aqui.

Percorra a galeria e veja as imagens deste look de Helena Isabel. 

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