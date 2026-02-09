Esta atriz prepara-se para ser avó, mas ninguém diria

A atriz Helena Isabel, que celebrou 74 anos no dia 6 de fevereiro, atravessa atualmente um momento de enorme felicidade e realização pessoal: vai tornar-se avó pela primeira vez ainda este mês. O filho da atriz, o cantor Agir, e a nora, Catarina Gama, tinham anunciado em setembro de 2025 que estavam à espera do primeiro filho, uma notícia que trouxe muita alegria à família e que foi recebida com grande carinho pelo público.

Durante toda a gestação, Helena Isabel tem acompanhado de perto o filho e a nora, mostrando-se presente e apoiando-os em tudo o que pode. Recentemente, a atriz emocionou os fãs ao partilhar um vídeo ternurento captado durante a ecografia de Catarina, revelando a sua alegria ao conhecer a netinha antes mesmo do nascimento. Na legenda, escreveu de forma simples: «Fui conhecer a minha neta», partilhando com os seguidores um momento íntimo e inesquecível.

Esta fase da vida de Helena Isabel evidencia não só o forte vínculo familiar, mas também a alegria de ver a sua família crescer, mantendo ao mesmo tempo o carinho e a proximidade com os fãs que acompanham a sua carreira há décadas. A notícia da futura avó tem sido amplamente celebrada nas redes sociais, reforçando a popularidade e o impacto positivo da atriz junto do público.