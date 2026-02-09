Esta atriz prepara-se para ser avó, mas ninguém diria

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 25min
Esta atriz prepara-se para ser avó, mas ninguém diria - TVI

É impossível não ficarmos surpreendidos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Helena Isabel, que celebrou 74 anos no dia 6 de fevereiro, atravessa atualmente um momento de enorme felicidade e realização pessoal: vai tornar-se avó pela primeira vez ainda este mês. O filho da atriz, o cantor Agir, e a nora, Catarina Gama, tinham anunciado em setembro de 2025 que estavam à espera do primeiro filho, uma notícia que trouxe muita alegria à família e que foi recebida com grande carinho pelo público.

Durante toda a gestação, Helena Isabel tem acompanhado de perto o filho e a nora, mostrando-se presente e apoiando-os em tudo o que pode. Recentemente, a atriz emocionou os fãs ao partilhar um vídeo ternurento captado durante a ecografia de Catarina, revelando a sua alegria ao conhecer a netinha antes mesmo do nascimento. Na legenda, escreveu de forma simples: «Fui conhecer a minha neta», partilhando com os seguidores um momento íntimo e inesquecível.

Esta fase da vida de Helena Isabel evidencia não só o forte vínculo familiar, mas também a alegria de ver a sua família crescer, mantendo ao mesmo tempo o carinho e a proximidade com os fãs que acompanham a sua carreira há décadas. A notícia da futura avó tem sido amplamente celebrada nas redes sociais, reforçando a popularidade e o impacto positivo da atriz junto do público.

Relacionados

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

“Ia ficando viúva hoje”: A prova de amor de Jessica Athayde após acidente de Diogo Amaral

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: O primeiro momento de Sammy e Rosinha como pai e filha

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo

Terra Forte
qui, 5 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Caio sugere a Maria de Fátima que incrimine Flor pelo desaparecimento de Manuel

Terra Forte
qui, 8 jan
3

Vem aí em «Terra Forte»: Caio rouba Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
4

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
sex, 6 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Terra Forte
Ontem

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Hoje

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Hoje

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Hoje

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Hoje

Maria Sampaio faz anúncio especial, que inicia nova fase da sua vida: «Pela primeira vez»

Hoje

«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente

Hoje

Esta atriz prepara-se para ser avó, mas ninguém diria

Hoje

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã