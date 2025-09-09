A Fazenda

Helena Isabel vai ser avó pela primeira vez: reação da atriz derrete fãs

  • Mariana Filipe
  • Hoje às 13:40
Uma reação emocionante.

A família de Helena Isabel vive um momento de grande felicidade. O filho da atriz, AGIR, e a nora, Catarina Gama, anunciaram esta terça-feira, 9 de setembro, que vão ser pais pela primeira vez. A notícia chegou através de um vídeo especial partilhado nas redes sociais, no mesmo dia em que o casal celebrou o aniversário de casamento.

A reação de Helena Isabel não se fez esperar. Radiante com a novidade, a atriz deixou uma mensagem simples, mas carregada de ternura, comentando a publicação do filho: «Parabéns da vovó! 👵».

Este será o primeiro neto da atriz de 72 anos, que não escondeu o orgulho e a emoção de ver a família crescer. Em 2021, em conversa com Cristina Ferreira, a atriz já tinha falado deste desejo.

O anúncio da gravidez foi recebido com enorme entusiasmo pelos fãs e amigos de AGIR e Catarina, que inundaram as redes sociais com mensagens de parabéns. A futura avó junta-se agora à onda de carinho que tem acompanhado o casal nesta fase tão especial.

Com esta novidade, Helena Isabel inicia também um novo capítulo na sua vida: o de avó, um papel que promete abraçar com todo o amor e dedicação que sempre a caracterizaram.

