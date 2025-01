Helena Isabel surpreende com o cabelo em tons de rosa e assume: «Friozinho na barriga»

Helena Isabel recorreu à sua conta de Instagram, este sábado (25 de janeiro de 2025), para partilhar uma fotografia e anunciar um novo projeto.

Mas, as atenções ficaram todas voltadas para o cabelo da atriz: cor de rosa. Na realidade, é uma peruca para a interpretação de uma nova personagem numa peça de teatro.

«Esta é a Eva! Em contagem decrescente para a estreia de “A Mais Velha Profissão “ de Paula Vogel. E começa o friozinho na barriga! Espectáculo da @tenda_prod. Encenação de @helder_gamb0a»

Rendidos, os seguidores deixaram vários elogios: «Adoroooo», «muito gata e sensual», «Que linda! Muito sucesso. Quero ver se vou ver esta peça. Vou saber os horários e dias».

De relembrar que, neste momento, pode ver a artista na sua TVI, a vestir a pele de Zulmira em «A Fazenda»: proprietária do “Palanca Lodge”, um lodge turístico na província de Huila, Angola. Nascida em Lisboa, numa família de classe média. Ainda em criança, partiu com a família para Luanda onde o seu pai era funcionário bancário. A família retornou a Portugal na altura da independência. Zulmira casou em Portugal, teve um filho e dois netos. Nunca esqueceu África. Quando enviuvou, há vinte e cinco anos, cumpriu o sonho de voltar a Angola e abriu um lodge turístico perto de uma reserva natural, na província de Huila. Mais tarde um dos netos, Joel, juntou-se-lhe e hoje ajuda-a no lodge. Também adotou Ary, um menino europeu de uma instituição social, criando-o como seu próprio neto. Zulmira é uma mulher independente, enérgica e apaixonada por África. Trata os hóspedes como família, mas esconde o seu amor por doces, apesar de ser diabética. A sua principal motivação é proporcionar um futuro seguro para os netos, mas enfrenta problemas de saúde que esconde deles para não deixar o lodge.