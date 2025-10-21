«A vida surpreende-nos»: Helena Isabel revela o momento que a transformou para sempre

  TVI Novelas
  • Há 2h e 44min
«A vida surpreende-nos»: Helena Isabel revela o momento que a transformou para sempre - TVI

Helena Isabel partilha mensagem tocante.

A atriz Helena Isabel, de 73 anos, está a viver um dos momentos mais felizes da sua vida: tornou-se avó pela primeira vez. O seu filho, o cantor Agir, e a sua nora, Catarina Gama, anunciaram em setembro de 2025 que estavam à espera do primeiro bebé, uma notícia que encheu de alegria toda a família. Desde então, Helena Isabel tem partilhado publicamente a sua emoção e entusiasmo pela chegada do neto, mostrando-se radiante e profundamente grata por esta nova etapa. A imprensa descreveu a sua reação como “amorosa” e “emocionante”, chamando-lhe carinhosamente “a avó babada do ano”.

Em outubro de 2025, o casal revelou o sexo do bebé, e a atriz reagiu com grande entusiasmo à notícia de que vai ser avó de uma menina. A notícia rapidamente correu as redes sociais e os fãs não pouparam nas palavras de carinho. Helena Isabel, sempre elegante e sorridente, mostrou-se especialmente emocionada durante o baby shower, onde surgiu com um look em tons de branco e bege, de uma elegância discreta e sofisticada, que destacou a sua excelente forma física e beleza intemporal.

Visivelmente feliz, a atriz partilhou uma fotografia do momento com a legenda: «Às vezes a vida surpreende-nos! 🌸🌸🌸🌸🌸». A publicação foi inundada de mensagens de felicitação e ternura, com comentários como «Linda demais!!!❤️», «Linda vovó 😍… a mais bonita de todas», «Muitos parabéns à avó mais bonita que eu conheço 😍», «Minha mais fofa de todas❤️ parabéns meu amor❤️» e «Parabéns pela netinha e pela sua beleza e alegria. É linda!».

Helena Isabel, que sempre se destacou pela sua carreira sólida e pela sua postura calorosa e genuína, celebra agora um papel diferente, mas igualmente especial: o de avó pela primeira vez. Entre o orgulho de mãe e a ternura de avó, a atriz vive uma fase plena de amor, emoção e renovada felicidade, mostrando que a vida continua a surpreender — e a encantar — em todas as idades.

