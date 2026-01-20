“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

A atriz Helena Isabel, de 73 anos, vive atualmente um momento de enorme felicidade e realização pessoal: vai tornar-se avó pela primeira vez. O filho da atriz, o cantor Agir, e a nora, Catarina Gama, anunciaram em setembro de 2025 que estavam à espera do primeiro filho, uma notícia que encheu de alegria toda a família e que foi recebida com muito carinho pelo público.

Ao longo da gestação, Helena Isabel tem acompanhado de perto o filho e a nora, mostrando-se presente e apoiando-os em tudo o que pode. Recentemente, a atriz surpreendeu os fãs com um vídeo ternurento capturado durante a ecografia de Catarina, mostrando a emoção de conhecer a sua neta antes mesmo do nascimento. Na legenda, Helena escreveu simplesmente: «Fui conhecer a minha neta», partilhando com os seguidores este momento íntimo e especial que nunca irá esquecer.

Esta fase da vida de Helena Isabel evidencia não só o forte vínculo familiar, mas também a alegria de ver a sua família crescer, enquanto mantém o carinho e a proximidade com os fãs que acompanham a sua carreira há décadas. A notícia da futura avó tem sido amplamente celebrada nas redes sociais, reforçando a popularidade e o impacto positivo da atriz junto do público.