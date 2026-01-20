“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

  • TVI Novelas
  • Ontem às 15:24
“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível - TVI

Helena Isabel derrete corações.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Helena Isabel, de 73 anos, vive atualmente um momento de enorme felicidade e realização pessoal: vai tornar-se avó pela primeira vez. O filho da atriz, o cantor Agir, e a nora, Catarina Gama, anunciaram em setembro de 2025 que estavam à espera do primeiro filho, uma notícia que encheu de alegria toda a família e que foi recebida com muito carinho pelo público.

Ao longo da gestação, Helena Isabel tem acompanhado de perto o filho e a nora, mostrando-se presente e apoiando-os em tudo o que pode. Recentemente, a atriz surpreendeu os fãs com um vídeo ternurento capturado durante a ecografia de Catarina, mostrando a emoção de conhecer a sua neta antes mesmo do nascimento. Na legenda, Helena escreveu simplesmente: «Fui conhecer a minha neta», partilhando com os seguidores este momento íntimo e especial que nunca irá esquecer.

Esta fase da vida de Helena Isabel evidencia não só o forte vínculo familiar, mas também a alegria de ver a sua família crescer, enquanto mantém o carinho e a proximidade com os fãs que acompanham a sua carreira há décadas. A notícia da futura avó tem sido amplamente celebrada nas redes sociais, reforçando a popularidade e o impacto positivo da atriz junto do público.

Relacionados

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Inês Gutierrez recebe declaração inesperada. E, não é de João Montez

Mais Vistos

«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

seg, 19 jan
1

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem
2

Pedro Bianchi Prata

20 out 2025
3

“Pura sobrevivência”: Pedro Bianchi Prata enfrenta desafio extremo

seg, 19 jan
4

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

28 mai 2025
5

Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo

ter, 13 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Terra Forte
dom, 18 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Amor à Prova
Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Ontem

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Ontem

«Vocês ficam tão giras na televisão mas ao acordar…»: Inês Aires Pereira apanhada de surpresa

Ontem

David Carreira olha para o passado e relembra Sara Carreira: «Tudo o que vivemos juntos»

Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Ontem

Inês Gutierrez recebe declaração inesperada. E, não é de João Montez

seg, 19 jan
Mais Fora do Ecrã