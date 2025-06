Helena Isabel e a nora deixam redes sociais em alvoroço: «Parecem mais mãe e filha»

Nem parece o mesmo! Oito anos depois, AGIR surge irreconhecível

Helena Isabel, mãe do cantor Agir, surpreendeu os seguidores ao partilhar um vídeo encantador nas redes sociais ao lado da nora, Catarina Gama, mulher do artista. O momento, que rapidamente se tornou viral, destacou-se não só pela cumplicidade entre sogra e nora, mas também pela impressionante semelhança entre ambas.

Na descrição do vídeo pode ler-se: “GRWU para o primeiro casamento que vamos juntas 💘”, uma legenda que já fazia antever o tom divertido e cúmplice do conteúdo.

As duas aderiram à popular trend de TikTok “Dame Un Grrrr”, começando o vídeo em roupões descontraídos e, num corte de transição, surgem já produzidas e elegantes para um casamento. Helena Isabel optou por um vestido longo, vibrante e colorido, enquanto Catarina Gama elegeu um modelo bege, brilhante e igualmente comprido, ambos looks elogiados pelos seguidores.

A forte ligação entre as duas ficou bem evidente no vídeo, tanto na forma como interagiram como na leveza com que se mostraram. As reações não se fizeram esperar e a caixa de comentários encheu-se de elogios: "IGUAIS! Como pode?", "AAAAA e o cabelo está incrível, querida Helen!", "Eu nunca vi uma nora e uma sogra tão parecidas 😍 parecem mais mãe e filha 😮", "São lindas ❤️", "Maravilhosas, são tão lindas as duas!", "Lucky Bernardo! ❣️".



Entre os muitos comentários, a frase que mais se destacou foi mesmo: «Parecem mais mãe e filha», refletindo o carinho e admiração dos fãs por esta relação pouco comum e inspiradora.