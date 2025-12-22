«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor

Helena Isabel, de 73 anos, atravessa um dos momentos mais felizes e luminosos da sua vida, ao celebrar uma estreia muito especial: tornou-se avó pela primeira vez. O seu filho, o cantor Agir, e a nora, Catarina Gama, anunciaram em setembro de 2025 que estavam à espera do primeiro filho, uma notícia que encheu a família de alegria e foi recebida com enorme carinho também pelo público.

Desde então, este novo capítulo tem sido vivido com entusiasmo e ternura, algo que ficou bem patente numa partilha recente nas redes sociais. Catarina Gama divulgou um vídeo encantador ao lado da sogra, que rapidamente conquistou os seguidores. No registo, ambas surgem a desfilar em plena rua, com vestidos deslumbrantes e um espírito natalício bem presente, revelando cumplicidade, alegria e uma felicidade contagiante perante o futuro que se aproxima.

A legenda escolhida não passou despercebida e reforçou a ligação especial entre as duas: «Tal Nora, tal Sogra ❤️ Uma de nós tem tudo preparado para o Natal 🎄 adivinhem quem?». A pergunta gerou de imediato reações divertidas e cúmplices por parte de quem acompanha a família.

Os comentários multiplicaram-se, cheios de elogios e carinho: «Lindassssss.......... Bom Domingo! Beijinhos Doces com muito carinho ❤️❤️❤️»; «Lindaaaaas!!! Muito elegantes 🫶»; «Lindíssimas»; «Que lindas. De certeza que é a Helena ja preparou tudo 😊»; «Gosto tanto de😍 vós ver beijinhos», entre muitos outros.

Entre a chegada iminente do primeiro neto e a harmonia visível com a nora, Helena Isabel vive uma fase marcada pela felicidade, pela união familiar e pela celebração da vida, mostrando que este novo papel lhe assenta na perfeição.

