«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:29
«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor - TVI

Revelamos tudo.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Helena Isabel, de 73 anos, atravessa um dos momentos mais felizes e luminosos da sua vida, ao celebrar uma estreia muito especial: tornou-se avó pela primeira vez. O seu filho, o cantor Agir, e a nora, Catarina Gama, anunciaram em setembro de 2025 que estavam à espera do primeiro filho, uma notícia que encheu a família de alegria e foi recebida com enorme carinho também pelo público.

Desde então, este novo capítulo tem sido vivido com entusiasmo e ternura, algo que ficou bem patente numa partilha recente nas redes sociais. Catarina Gama divulgou um vídeo encantador ao lado da sogra, que rapidamente conquistou os seguidores. No registo, ambas surgem a desfilar em plena rua, com vestidos deslumbrantes e um espírito natalício bem presente, revelando cumplicidade, alegria e uma felicidade contagiante perante o futuro que se aproxima.

A legenda escolhida não passou despercebida e reforçou a ligação especial entre as duas: «Tal Nora, tal Sogra ❤️ Uma de nós tem tudo preparado para o Natal 🎄 adivinhem quem?». A pergunta gerou de imediato reações divertidas e cúmplices por parte de quem acompanha a família.

Os comentários multiplicaram-se, cheios de elogios e carinho: «Lindassssss.......... Bom Domingo! Beijinhos Doces com muito carinho ❤️❤️❤️»; «Lindaaaaas!!! Muito elegantes 🫶»; «Lindíssimas»; «Que lindas. De certeza que é a Helena ja preparou tudo 😊»; «Gosto tanto de😍 vós ver beijinhos», entre muitos outros.

Entre a chegada iminente do primeiro neto e a harmonia visível com a nora, Helena Isabel vive uma fase marcada pela felicidade, pela união familiar e pela celebração da vida, mostrando que este novo papel lhe assenta na perfeição.

Helena Isabel está a atravessar um momento pleno de amor mostrando que a vida continua a surpreender com a novidade do filho que vai ser pai em conjunto com a influencer Catarina Gama: 

Relacionados

«Uma crise de autoestima»: Marta Melro faz confissão sobre o passado

“Mais um dia na selva”: Jéssica Athayde mostra a realidade dos seus últimos dias com video inesperado

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
1

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
2

«Que saudade»: Ator de «Terra Forte» deixa mensagem de despedida emocionante

Terra Forte
Ontem
3

Ricardo Burgos

sex, 19 dez
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo pede ajuda de como pode reclamar a paternidade do filho

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre

A Protegida
Hoje

Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

Hoje

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Cacau
Hoje

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Hoje

«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor

Hoje

«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova

Hoje

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Hoje

«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

Hoje
Mais Fora do Ecrã