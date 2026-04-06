Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Vídeo de Helena Isabel com a neta de um mês deixa fãs emocionados: «Tão bom ser avó»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 22min
Vídeo de Helena Isabel com a neta de um mês deixa fãs emocionados: «Tão bom ser avó» - TVI

Um momento de pura ternura.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Foi no passado dia 12 de fevereiro que Helena Isabel se tornou avó pela primeira vez, com o nascimento de Camila, filha de Agir e Catarina Gama. Desde então, a atriz tem-se mostrado completamente rendida à neta, partilhando com o público a alegria desta nova fase da sua vida.

Recentemente, Helena Isabel partilhou um vídeo nas redes sociais que rapidamente conquistou os seguidores: no registo, a atriz aparece a dar o biberão à neta, num momento de ternura e intimidade que revela o lado mais doce e familiar da artista. O vídeo foi amplamente elogiado, com os fãs a deixarem mensagens carregadas de carinho e admiração, como «Tão bom», «Tão bom ser avó», «As maiores felicidades!!», «O ar de felicidade», «Coisa fofa», «Parabéns», «Que maravilha amiga» ou «Muitas felicidades».

Este momento evidencia não só o amor de Helena Isabel pela neta, mas também a forma como a atriz vive cada fase da vida familiar com entusiasmo e emoção. A partilha mostra ainda como a relação entre avó e neta se tem fortalecido, com pequenos gestos que encantam quem acompanha a família nas redes sociais.

Helena Isabel, conhecida pelo seu percurso no teatro e na televisão portuguesa, revela assim o seu lado mais humano e próximo, provando que a chegada de Camila trouxe à sua vida uma alegria contagiante e inesquecível, que está a ser partilhada com todos os seguidores.

 

Relacionados

«Sem trabalho e à espera de respostas»: Atriz de «Morangos com Açúcar» responde à letra

Consegue adivinhar quem é? Hoje é uma estrela nacional e internacional

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: Para proteger Alice, Vítor deixa Tomás 'entre a espada e parede'

Amor à Prova
Hoje
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante

Amor à Prova
ter, 3 mar
2

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Terra Forte
Ontem
3

São irmãs: Uma namora com um dos homens mais cobiçados de Portugal e a outra é atriz

ter, 31 mar
4

Vem aí em «Terra Forte»: Por Cobra, Maria de Fátima tem um ataque de ciúmes à frente do marido e dos filhos

Terra Forte
Hoje
5

Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

Terra Forte
dom, 8 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Terra Forte
Ontem

As semelhanças são incríveis. Esta atriz é a cara chapada da mãe

sex, 3 abr

Afastada da televisão, como está Sónia Brazão aos 51 anos?

sáb, 4 abr

«Sem trabalho e à espera de respostas»: Atriz de «Morangos com Açúcar» responde à letra

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perseguido e ameaçado com uma faca

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

José Carlos Pereira surge irreconhecível: «A cicatrização está em evolução»

Festa é Festa
Hoje

«Tão feliz»: Aos 99 anos, Ruy de Carvalho vive um verdadeiro dia sonho que nunca irá esquecer

Hoje

Mickael Carreira já tem 40 anos, mas é Laura Figueiredo que deixa uma certeza

Hoje

Vídeo de Helena Isabel com a neta de um mês deixa fãs emocionados: «Tão bom ser avó»

Hoje

Marta Andrino e Frederico Amaral ficam de coração apertado com os filhos

Festa é Festa
Hoje

«É só ingrato»: Jessica Athayde responde à letra a críticas sobre envelhecimento

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã