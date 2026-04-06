Vídeo de Helena Isabel com a neta de um mês deixa fãs emocionados: «Tão bom ser avó»

Foi no passado dia 12 de fevereiro que Helena Isabel se tornou avó pela primeira vez, com o nascimento de Camila, filha de Agir e Catarina Gama. Desde então, a atriz tem-se mostrado completamente rendida à neta, partilhando com o público a alegria desta nova fase da sua vida.

Recentemente, Helena Isabel partilhou um vídeo nas redes sociais que rapidamente conquistou os seguidores: no registo, a atriz aparece a dar o biberão à neta, num momento de ternura e intimidade que revela o lado mais doce e familiar da artista. O vídeo foi amplamente elogiado, com os fãs a deixarem mensagens carregadas de carinho e admiração, como «Tão bom», «Tão bom ser avó», «As maiores felicidades!!», «O ar de felicidade», «Coisa fofa», «Parabéns», «Que maravilha amiga» ou «Muitas felicidades».

Este momento evidencia não só o amor de Helena Isabel pela neta, mas também a forma como a atriz vive cada fase da vida familiar com entusiasmo e emoção. A partilha mostra ainda como a relação entre avó e neta se tem fortalecido, com pequenos gestos que encantam quem acompanha a família nas redes sociais.

Helena Isabel, conhecida pelo seu percurso no teatro e na televisão portuguesa, revela assim o seu lado mais humano e próximo, provando que a chegada de Camila trouxe à sua vida uma alegria contagiante e inesquecível, que está a ser partilhada com todos os seguidores.