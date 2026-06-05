Aos 74 anos, Helena Isabel surpreende (mais uma vez) com decote pronunciado

Helena Isabel foi uma das grandes protagonistas do Desfile Fátima Lopes SS26, realizado a 23 de maio. Convidada especial do evento, a atriz surgiu num vestido cor-de-rosa com decote pronunciado e deixou fãs e seguidores rendidos à sua elegância e boa forma física.

A estilista portuguesa partilhou nas redes sociais dois registos da passagem de Helena Isabel pela passerelle e as imagens rapidamente geraram uma onda de elogios.

Na caixa de comentários, os fãs não pouparam nas palavras:

«A nossa lindíssima cada vez mais bonita», «Beleza natural incomparável», «A Helena Isabel, uma das mulheres mais bonitas deste país», entre muitos outros.