Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Bonita e elegante: Aos 74 anos, Helena Isabel surpreende ao desfilar para Fátima Lopes

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 29min
Bonita e elegante: Aos 74 anos, Helena Isabel surpreende ao desfilar para Fátima Lopes - TVI

Um verdadeiro arraso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz portuguesa Helena Isabel, de 74 anos, voltou a destacar-se no universo da moda ao desfilar como modelo para a estilista Fátima Lopes, durante a apresentação de uma das mais recentes coleções da criadora nacional.

A participação de Helena Isabel no desfile reforça a relação de cumplicidade e amizade de longa data entre a atriz e a estilista, uma ligação que se tem vindo a consolidar ao longo dos anos e que se reflete tanto em eventos de moda como em momentos sociais de grande destaque. A atriz é também uma admiradora assumida do trabalho de Fátima Lopes, recorrendo frequentemente às suas criações para eventos de gala e passadeiras vermelhas.

A estilista fez questão de assinalar publicamente o sucesso do desfile, deixando uma mensagem de agradecimento a todos os envolvidos na apresentação da coleção. Helena Isabel esteve entre os nomes mais comentados da noite, sendo amplamente elogiada pela sua elegância e presença em passerelle.

Na sua partilha, Fátima Lopes descreveu o momento vivido no desfile: “Ontem foi noite de celebrar a moda no desfile Fátima Lopes SS26, sob o tema ‘Geometry of Desire’, no Hotel Turim Avenida da Liberdade 247, onde se encontra a loja Fátima Lopes. Muito feliz com casa cheia de amigos, um incrível grupo de modelos de elite e convidados de excelência, equipas maravilhosas que me acompanham há muitos anos e que deram vida a esta coleção tão especial. Foi um desfile cheio de energia, emoção e felicidade. Obrigada a todos os que fizeram parte deste momento inesquecível.”

A reação do público não se fez esperar, com muitos elogios ao evento e aos participantes, destacando-se a elegância das modelos e a qualidade da coleção apresentada.

Entre os comentários, multiplicaram-se as mensagens de parabéns e reconhecimento pelo trabalho da estilista e da sua equipa. “Muitos Parabéns por este Fantástico Desfile! ❤️❤️❤️Sempre Muitas Felicidades & Grandes Sucessos! 💫Beijinhos Grandes”, escreveu um seguidor. Outro destacou: “Que lindas, Helena Isabel, Isabel Figueira, Maria 😍👏🔥 todos 👌 perfeitos”. Houve ainda quem elogiasse diretamente a criadora: “Fátima Lopes é uma senhora muito humana. Parabéns pelo excelente trabalho que tem feito.”

O desfile SS26 consolidou mais uma vez a posição de Fátima Lopes como uma das principais referências da moda portuguesa, num evento marcado pela emoção, pela elegância e pelo forte apoio do público e de figuras públicas como Helena Isabel.

Relacionados

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

«Ninguém merece mais do que tu»»: Cifrão deixa o país comovido com declaração de amor a Noua Wong

Mais Vistos

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

ter, 26 mai
1

Lembra-se de Matilde Breyner e Tiago Felizardo nos "Morangos com Açúcar"? Veja como eles eram!

23 jul 2024
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
seg, 2 mar
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera tem uma ligação inacreditável a Fred

Amor à Prova
Ontem
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera é levada pela polícia

Amor à Prova
seg, 18 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus tenta matar Babi e Vini?

Terra Forte
Hoje

Rita Pereira esteve na 'casita' de Bad Bunny e há imagens

Terra Forte
Hoje

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

Ontem

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

ter, 26 mai

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Luz e Nelson torna-se evidente

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Terapia para mães desesperadas!»: Fernanda Serrano transforma concerto de Bad Bunny numa 'festa' em casa

A Protegida
Hoje

Sammy ou António? Fãs de «Terra Forte» manifestam-se em massa sobre o futuro de Flor

Terra Forte
Hoje

Após confirmação do namoro, João Jesus reage a publicação de Sofia Ribeiro. E, há um detalhe

Amor à Prova
Hoje

«Que assustador»: ex-atriz dá entrada nas urgências e deixa alerta sobre estado de saúde

Hoje

«Os meus netos têm vergonha»: Carla Andrino prova que é uma avó divertida em video hilariante

Hoje

Bonita e elegante: Aos 74 anos, Helena Isabel surpreende ao desfilar para Fátima Lopes

Hoje
Mais Fora do Ecrã