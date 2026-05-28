Bonita e elegante: Aos 74 anos, Helena Isabel surpreende ao desfilar para Fátima Lopes

A atriz portuguesa Helena Isabel, de 74 anos, voltou a destacar-se no universo da moda ao desfilar como modelo para a estilista Fátima Lopes, durante a apresentação de uma das mais recentes coleções da criadora nacional.

A participação de Helena Isabel no desfile reforça a relação de cumplicidade e amizade de longa data entre a atriz e a estilista, uma ligação que se tem vindo a consolidar ao longo dos anos e que se reflete tanto em eventos de moda como em momentos sociais de grande destaque. A atriz é também uma admiradora assumida do trabalho de Fátima Lopes, recorrendo frequentemente às suas criações para eventos de gala e passadeiras vermelhas.

A estilista fez questão de assinalar publicamente o sucesso do desfile, deixando uma mensagem de agradecimento a todos os envolvidos na apresentação da coleção. Helena Isabel esteve entre os nomes mais comentados da noite, sendo amplamente elogiada pela sua elegância e presença em passerelle.

Na sua partilha, Fátima Lopes descreveu o momento vivido no desfile: “Ontem foi noite de celebrar a moda no desfile Fátima Lopes SS26, sob o tema ‘Geometry of Desire’, no Hotel Turim Avenida da Liberdade 247, onde se encontra a loja Fátima Lopes. Muito feliz com casa cheia de amigos, um incrível grupo de modelos de elite e convidados de excelência, equipas maravilhosas que me acompanham há muitos anos e que deram vida a esta coleção tão especial. Foi um desfile cheio de energia, emoção e felicidade. Obrigada a todos os que fizeram parte deste momento inesquecível.”

A reação do público não se fez esperar, com muitos elogios ao evento e aos participantes, destacando-se a elegância das modelos e a qualidade da coleção apresentada.

Entre os comentários, multiplicaram-se as mensagens de parabéns e reconhecimento pelo trabalho da estilista e da sua equipa. “Muitos Parabéns por este Fantástico Desfile! ❤️❤️❤️Sempre Muitas Felicidades & Grandes Sucessos! 💫Beijinhos Grandes”, escreveu um seguidor. Outro destacou: “Que lindas, Helena Isabel, Isabel Figueira, Maria 😍👏🔥 todos 👌 perfeitos”. Houve ainda quem elogiasse diretamente a criadora: “Fátima Lopes é uma senhora muito humana. Parabéns pelo excelente trabalho que tem feito.”

O desfile SS26 consolidou mais uma vez a posição de Fátima Lopes como uma das principais referências da moda portuguesa, num evento marcado pela emoção, pela elegância e pelo forte apoio do público e de figuras públicas como Helena Isabel.