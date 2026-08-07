Este vídeo de Helena Isabel levou muitos a questionar se a atriz tem mesmo 74 anos

Aos 74 anos, Helena Isabel continua muito ativa. E o estilo de vida saudável faz parte do seu dia a dia. A atriz é presença assídua no ginásio e faz questão de mostrar alguns dos seus treinos aos seguidores.

No último vídeo que publicou, os seguidores mostraram-se encantados e destacaram que custa a acreditar que Helena Isabel já tenha 74 anos.

«Às vezes dá uma preguiça… mas depois faz-nos tão bem ao corpo e ao espírito!», escreveu na legenda. «Tenho de ganhar essa coragem e disciplina! Grande Helena», reagiu a atriz Sílvia Rizzo.

«A mais linda e elegante. É um exemplo», escreveu uma seguidora. «Que grande exemplo!!! Parabéns pela disciplina», comentou outra.

Veja o vídeo: