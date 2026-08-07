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Este vídeo de Helena Isabel levou muitos a questionar se a atriz tem mesmo 74 anos

  • Ontem às 13:00
Este vídeo de Helena Isabel levou muitos a questionar se a atriz tem mesmo 74 anos - TVI

Aos 74 anos, Helena Isabel mostra-se a fazer um treino intenso no ginásio. E a Internet vai à loucura

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Aos 74 anos, Helena Isabel continua muito ativa. E o estilo de vida saudável faz parte do seu dia a dia. A atriz é presença assídua no ginásio e faz questão de mostrar alguns dos seus treinos aos seguidores.

No último vídeo que publicou, os seguidores mostraram-se encantados e destacaram que custa a acreditar que Helena Isabel já tenha 74 anos.

«Às vezes dá uma preguiça… mas depois faz-nos tão bem ao corpo e ao espírito!», escreveu na legenda. «Tenho de ganhar essa coragem e disciplina! Grande Helena», reagiu a atriz Sílvia Rizzo.

«A mais linda e elegante. É um exemplo», escreveu uma seguidora. «Que grande exemplo!!! Parabéns pela disciplina», comentou outra.  

Veja o vídeo: 

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