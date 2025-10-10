Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira descobre verdade chocante

Em «A Fazenda», Zulmira (Helena Isabel) diz a Ary (Isaac Alfaiate) não concordar que ele vá a Lisboa para falar com Joel (João Jesus). Ary desvia a dizer isso sim ir ajudar Talu (Evandro Gomes), que acha que há algum problema com Eva (Margarida Corceiro). Ary pede à avó que não conte nada a ninguém, mas Zulmira descai-se de imediato com Januário (Hoji Fortuna).
Zulmira repreende Januário por Talu continuar fixado em Eva quando acabou de se casar com Zuri (Madalena Aragão). Januário revela-lhe que Talu somente fez aquilo para Lukenia lhe entregar o vídeo que trama Eva, tendo sido também assim que Lukenia forçou Gaspar (Nuno Lopes) a dar-lhe tudo que tinha para Eva não ir presa, mas Lukenia diz agora que a pen lhe foi roubada. Zulmira está atónita. Januário recebe mensagem e sai disparado.
Recorde toda a chantagem: