Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

Miro (Pedro Hossi) insiste com Eduardo (Diogo Amaral), para não desistir de Mafalda (Inês Aguiar) tão depressa, sugerindo que o que aconteceu com Gustavo pode não passar de uma recaída. Mas Eduardo mantém-se firme, recusando qualquer relação que não seja clara e honesta.

Nesse momento, Ary (Isaac Alfaiate) chega e fica alarmado ao perceber que Zulmira (Helena Isabel) está a falar com Barroso. Apavorado, entra de rompante, apenas para ouvir Zulmira negar saber do paradeiro de Joel. Barroso, porém, deixa claro: Joel está sob suspeita de esconder Duarte para impedir que este inocente Eva. Zulmira fica em choque, quase sem forças, e Ary ampara-a, angustiado.

Entretanto, Alba (São José Correia) tenta justificar-se junto de Júlia, alegando que desconhecia ter sido Duarte (Cláudio de Castro) a violá-la há sete anos. Mas Júlia, magoada e furiosa, acusa-a de proteger o filho a todo o custo, lembrando-lhe que foi essa cegueira que permitiu que tudo acontecesse. Com lágrimas nos olhos, Júlia afirma desejar que Duarte passe o resto da vida atrás das grades. Alba, devastada, sai em silêncio.

Afinal como foi Duarte educado? Miro esclarece segredos do filho a Eduardo.