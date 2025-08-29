A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:16
Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação - TVI

Alba sai arrasada após confronto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Miro (Pedro Hossi)  insiste com Eduardo (Diogo Amaral), para não desistir de Mafalda (Inês Aguiar)  tão depressa, sugerindo que o que aconteceu com Gustavo pode não passar de uma recaída. Mas Eduardo mantém-se firme, recusando qualquer relação que não seja clara e honesta.

Nesse momento,  Ary (Isaac Alfaiate) chega e fica alarmado ao perceber que  Zulmira (Helena Isabel) está a falar com Barroso. Apavorado, entra de rompante, apenas para ouvir Zulmira negar saber do paradeiro de Joel. Barroso, porém, deixa claro: Joel está sob suspeita de esconder Duarte para impedir que este inocente Eva. Zulmira fica em choque, quase sem forças, e Ary ampara-a, angustiado.

Entretanto, Alba (São José Correia) tenta justificar-se junto de Júlia, alegando que desconhecia ter sido Duarte (Cláudio de Castro) a violá-la há sete anos. Mas Júlia, magoada e furiosa, acusa-a de proteger o filho a todo o custo, lembrando-lhe que foi essa cegueira que permitiu que tudo acontecesse. Com lágrimas nos olhos, Júlia afirma desejar que Duarte passe o resto da vida atrás das grades. Alba, devastada, sai em silêncio.

Afinal como foi Duarte educado? Miro esclarece segredos do filho a Eduardo.

 

Relacionados

"Mulher mais bonita de Portugal": Aos 51 anos, Fernanda Serrano mostra-se em biquíni nas férias

Vem aí «A Protegida»: Teresa prende Jorge e exige verdade

Vem aí «A Fazenda»: Eva admite que ainda ama Talu e Joel sente-se usado e enganado

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Ary descobre que Júlia vai interromper a gravidez… e não reage bem

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia mentiu sobre o teste de ADN? Ary decide investigar

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda de ideias e decide interromper a gravidez

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia descobre o resultado do teste de ADN... e não é o esperado

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

A Fazenda
Hoje
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

A Fazenda
Hoje
1

Desaparecimento de Duarte deixa fãs ao rubro: Afinal sobreviveu?

A Fazenda
sex, 11 abr
2

Exclusivo «A Fazenda»: Alex conta a verdade sobre Miguel e Júlia não aborta

A Fazenda
qua, 27 ago
3

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

A Fazenda
Hoje
4

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
Ontem
5

«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho

A Fazenda
seg, 21 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez

A Fazenda
Hoje

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
Ontem

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Festa é Festa
Ontem
FORA DO ECRÃ

A família de Madalena Aragão e João Neves está a crescer: «O melhor presente de sempre»

Hoje

Inês Aires Pereira fez procedimento estético. Veja como ficou e entenda o que é o skin booster

Hoje

«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali

Hoje

Descobrimos o segredo para uma pele perfeita aos 73 anos. Esta é a rotina de beleza de Helena Isabel

Hoje

Madalena Aragão fez anos e há uma nova foto com João Neves para celebrar

Ontem

Assim foi o querido mês de agosto de Kika Cerqueira Gomes: uma vida de sonho e luxo aos 22 anos

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN