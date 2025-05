Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira tem uma informação, que pode virar tudo do avesso

Exclusivo «A Fazenda»: Becas paga as dívidas de Zulmira?

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro), Júlia (Kelly Bailey) e Leonor (Dalila Carmo) pensam confusas quem poderia querer matar Mafalda (Inês Aguiar), estando Vânia (Maya Booth) fora dessas conjeturas. Zulmira (Helena Isabel), que ouviu tudo, esboça ar muito perturbado.

Zulmira diz a Ary (Isaac Alfaiate) que está tão nervosa não por causa das ameaças de despejo de Lukenia (Rita Cruz) mas sim por algo muito mais grave. Ary olha atónito para Zulmira a dizer-lhe achar que foi Becas (Rita Loureiro) quem tentou matar Mafalda.

Becas insiste com Joel (João Jesus) que venha já consigo a Lisboa para ela o reconhecer como seu filho, dizendo que algum imprevisto pode acontecer, como sucedeu agora com Mafalda. Joel promete-lhe ir ter com ela mais tarde.

Zulmira conta a Ary da conversa que ouviu entre Mafalda e Becas, em que a primeira disse que nunca iria conseguir perdoá-la por a ter tentado matar atropelando-a, dizendo que Mafalda pode ter mudado de ideias e querer denunciá-la à polícia, e por isso Becas a tentou matar agora. Zulmira diz ir contar tudo à polícia, mas Ary alerta-a que Joel não a vai perdoar se ela fizer aquilo à mãe dele.

Recorde o momento em que Zulmira ouviu mais do que devia: