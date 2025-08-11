A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de Joel, Zulmira sofre uma grande desilusão e fica em choque

Pobre Zulmira. Aquele coração pode não aguentar.

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) acorda melindrado do sonho que estava a ter e conta à avó estar preocupado com o bebé de Júlia (Kelly Bailey) poder ser dele ou de Alex (Rodrigo Tomás). Zulmira olha-o atónita.

Zulmira (Helena Isabel) está desolada e em fúria por Júlia poder ter um filho de Ary, dizendo que sempre achou que ela iria trazer-lhe problemas. Ary diz à avó que não se vai furtar às responsabilidades se o filho for seu, mesmo que Júlia regresse a Lisboa. Ary tem uma ideia e sai disparado.

Recorde-se que Zulmira tem problemas de saúde e até já esteve em coma:

