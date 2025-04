Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira volta à vida, mas faz uma séria ameaça

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) e Ary (Isaac Alfaiate) sorriem aliviados por verem Zulmira (Helena Isabel) acordada e mais recomposta. Zulmira fica preocupada por os irmãos dizerem que Júlia (Kelly Bailey) ficou a tomar conta do lodge, mas Nadir (Sharam Diniz) avisa-a que ela ainda vai ter de ficar ali hoje.

Zulmira diz a Ary (Isaac Alfaiate) estar ansiosa para o filho dele com Daniela (Soraia Tavares) nascer, avisando-o que vai andar em cima dele para que cumpra as suas obrigações como pai. Ary troca um olhar constrangido com Joel.

Ary diz a Joel não ir conseguir esconder que Daniela fingiu a sua gravidez, mas Joel insiste que Zulmira, Weza (Cláudia Semedo) e Januário iam ficar muito chateados com Daniela se soubessem a verdade. Barroso chega a perguntar por Nadir, que vem do quarto com a bata médica vestida. Joel fica apreensivo.

