A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel - TVI

Uma decisão que custa, mas que tem de ser.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Fazenda», Zulmira (Helena Isabel) olha desconfiada para Becas (Rita Loureiro), que a culpabiliza de ter caído e torcido o pé por ter o chão molhado. Joel fica do lado de Becas, levando-a para o quarto, deixando Zulmira magoada.

 Zulmira diz a um preocupado Ary (Isaac Alfaiate) que vai mesmo fazer o que já decidiu, comunicando a Joel (João Jesus) querê-lo fora do lodge.

 Zulmira vinca a Joel que já não vai mais permitir que ele a destrate para ficar do lado de Becas, impondo que ele se vá embora com a mãe. Joel sai fulo. Zulmira esboça ar desolado, mas também determinado. Ary abraça-a consolador.

Recorde-se que Joel está completamente diferente do que era:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Vem aí em «A Fazenda»: Ary explode com Joel e faz-lhe graves acusações

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Joel tenta manipular Eva, mas ela sabe mais do que ele pensa

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Júlia fica em alarme com chamada desconhecida

A Fazenda
Ontem

Eva admite a Nadir: «O Joel é paranóico»

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

A Fazenda
dom, 3 ago
2

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Svetlana liberta Eduardo, mas nem imagina em troca de quê

A Fazenda
sáb, 2 ago
4

Exclusivo «A Fazenda»: Joel esconde segredo de Zulmira

A Fazenda
sáb, 18 jan
5

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

A Protegida
Ontem

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Ontem

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
Ontem

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Ontem

O «dia de rapazes» que encheu o coração do filho de Maria Botelho Moniz

Ontem

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm um ritual que se repete todos os anos

A Fazenda
ter, 12 ago

O nome Lowê tem história. E, Rita Pereira revela tudo

ter, 12 ago

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
ter, 12 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN