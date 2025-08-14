Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Em «A Fazenda», Zulmira (Helena Isabel) olha desconfiada para Becas (Rita Loureiro), que a culpabiliza de ter caído e torcido o pé por ter o chão molhado. Joel fica do lado de Becas, levando-a para o quarto, deixando Zulmira magoada.

Zulmira diz a um preocupado Ary (Isaac Alfaiate) que vai mesmo fazer o que já decidiu, comunicando a Joel (João Jesus) querê-lo fora do lodge.

Zulmira vinca a Joel que já não vai mais permitir que ele a destrate para ficar do lado de Becas, impondo que ele se vá embora com a mãe. Joel sai fulo. Zulmira esboça ar desolado, mas também determinado. Ary abraça-a consolador.

Recorde-se que Joel está completamente diferente do que era: