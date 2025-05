Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira recebe uma carta preocupante

Em «A Fazenda», Zulmira (Helena Isabel), a ver Leonor (Dalila Carmo) com Mafalda (Inês Aguiar), diz-lhe que devia investigar a possibilidade de ter sido alguém que tentou fazer mal a Mafalda que a quis agora matar. Ary (Isaac Alfaiate) puxa Zulmira dali para cortar a conversa. Leonor fica a olhar triste para a filha, que continua sem dar sinais de recuperação.

Ary insiste com Zulmira para parar de pensar que foi Becas (Rita Loureiro) quem tentou matar Mafalda. Zulmira lê aflita a carta de Lukenia que Júlia lhe entrega, em que esta lhe dá uma semana para sair do lodge.

Zulmira diz a Júlia (Kelly Bailey), Ary e Joel (João Jesus) não se recordar mesmo se fez algum contrato com Gaspar para explorar o lodge. Refere, no entanto, que é inútil falar com Gaspar se não pagarem a Lukenia as muitas dívidas de arrendamento que tem em atraso.

Lukenia ignora Daniela a dizer que se ela despejar Zulmira do lodge, ela e os netos não têm para onde ir, insistindo que ela tem de pagar por sempre a ter tratado mal por ser protegida por Gaspar (Nuno Lopes).

