Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

  • Há 3h e 49min
Um momento triste na vida da atriz.

O ator Almeno Gonçalves morreu na madrugada desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a morte ocorreu após ter perdido a luta contra um cancro no cólon que se revelou fulminante. A doença agravou-se rapidamente, obrigando à sua permanência no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde acabou por falecer. A notícia abalou o meio artístico, tanto pelo impacto inesperado como pela forte presença que Almeno Gonçalves sempre teve na televisão e no teatro portugueses. O ator, que deixa uma filha, Francisca Salema, fruto da relação já terminada com Rita Salema, marcou diversas produções da TVI, entre elas «Belmonte», «Santa Bárbara» e «Rua das Flores», onde deu vida a personagens muito reconhecidas pelo público.

As homenagens multiplicaram-se ao longo do dia, com colegas e amigos a partilharem memórias e a expressarem a tristeza pela sua partida. Entre as mensagens destacadas está a da sua amiga e colega Helena Isabel, mãe do cantor agir, e que contracenou com o ator em vários projetos, que escreveu, visivelmente emocionada: «Descansa em paz querido Meno! Sempre no meu ♥️». Estas palavras, amplamente partilhadas, refletem o afeto e a admiração que muitos lhe tinham.

No post da atriz surgiram inúmeros comentários de fãs e espectadores que acompanharam a sua carreira ao longo dos anos. Entre eles podem ler-se mensagens como: «Os sentimentos à família e amigos»; «Que notícia triste. Adorava este ator 😔»; «Não tou acreditar 😢 descanse em paz 🕊»; «Não dá para acreditar que descanse em paz 🙏».

 

Apesar desta grande tristeza, Helena Isabel atravessa também um momento pleno de amor mostrando que a vida continua a surpreender com a novidade do filho que vai ser pai em conjunto com a influencer Catarina Gama: 

