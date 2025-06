Helena Isabel despede-se dos cabelos brancos e deixa fãs rendidos: «Já parece outra»

Helena Isabel tem o look mais 'cool' deste inverno e sabemos onde comprar!

A atriz Helena Isabel, de 73 anos, está de visual renovado e deixou os fãs rendidos à transformação. A mudança foi revelada através de um vídeo partilhado no Instagram, onde a artista se despede dos icónicos cabelos brancos, que marcaram a sua personagem Zulmira na novela da TVI «A Fazenda».

Agora, Helena surge loira, com um look mais leve e rejuvenescido, que foi imediatamente elogiado pelos seguidores.

“Já parece outra!”: Fãs rendidos à nova imagem

A reação dos fãs não se fez esperar. A caixa de comentários encheu-se de palavras de carinho e admiração pela atriz, que há décadas marca presença na televisão portuguesa.

“Já parece outra, adorei o seu papel, parabéns”, “A Helena é e sempre foi muito bonita!”, “Sempre linda esta senhora!”, “Pois faz a diferença 😮 mais leveza” e “Muito mais jovem agora”, foram apenas algumas das reações que demonstram o quanto esta mudança agradou ao público.

Um exemplo de elegância e inspiração

Com uma carreira sólida e uma postura sempre elegante, Helena Isabel continua a ser uma inspiração para mulheres e homens de todas as idades. A mudança de visual foi mais uma prova de que estilo e confiança não têm idade.

“É sempre uma inspiração!” — comentou uma seguidora, refletindo o sentimento geral dos admiradores da atriz.

A nova fase depois de «A Fazenda»

A transformação assinala também o fim de um ciclo: o visual fazia parte da personagem Zulmira, que Helena interpretou com mestria em «A Fazenda». Com este novo look, a atriz mostra-se pronta para novos desafios, pessoais e profissionais.