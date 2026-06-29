Aos 74 anos anos e melhor que nunca, Helena Isabel partilha «o segredo» para se manter ativa

Helena Isabel partilhou um novo vídeo nas redes sociais, onde mostra parte da sua rotina de bem-estar e explica o que a ajuda a manter-se ativa ao longo do dia. A atriz, um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa, deu assim um pequeno vislumbre dos cuidados que faz questão de seguir para se sentir bem física e mentalmente.

Helena Isabel, hoje com 74 anos, tem uma carreira extensa no teatro, cinema e televisão, tendo começado a sua ligação ao pequeno ecrã ainda em 1965. Ao longo dos anos, participou em vários projetos marcantes da ficção nacional, incluindo produções como «Jardins Proibidos», «Quero é Viver» e «A Fazenda».

Conhecida pela sua longevidade artística e presença ativa, a atriz continua a ser associada a uma imagem de vitalidade e disciplina, algo que também se reflete na forma como fala sobre a sua rotina diária.

No vídeo, Helena Isabel descreve uma rotina simples, pensada para ajudar o corpo a recuperar e a manter o ritmo do dia a dia. Segundo a própria, o foco passa por cuidar de si depois do exercício e garantir também um descanso reparador durante a noite.

A atriz sublinha ainda que acorda “renovada e pronta para continuar a fazer aquilo que adora”, mostrando que encara estes hábitos como uma extensão do seu equilíbrio pessoal e profissional. A mensagem transmite uma ideia de autocuidado constante, sem exageros, mas com consistência.

A publicação reforça a imagem de Helena Isabel como uma figura muito acarinhada pelo público e frequentemente elogiada pela energia com que continua a enfrentar a vida. Em entrevistas recentes, a atriz já deu mostras dessa vitalidade, mencionando trabalhos recentes na ficção e momentos felizes em família.

Recorde a participação da atriz como Zulmira em «A Fazenda»