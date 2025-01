Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira acusa Becas de roubar

Em «A Fazenda», Zulmira (Helena Isabel) protesta com Ary (Isaac Alfaiate) de alguma coisa estranha se passar entre Becas (Rita Loureiro) e Joel (João Jesus). Este chega e diz à avó ir explicar-lhe o que está a acontecer.

Joel disfarça a Zulmira que Becas lhe pediu ajuda para descobrir umas peças de arte para levar para Lisboa, sendo por isso que tinham aquela ligação tão particular.

Mais tarde, Gustavo (Nuno Pardal) e Becas despedem-se de Zulmira, que avisa Becas que as máscaras dos Mbunda pertencem a Angola e que o tempo do roubo acabou. Ambos a olham sem perceber nada. Gustavo e Becas falam confusos sobre o que Zulmira lhes disse de o tempo do roubo ter acabado. Becas e Joel trocam um último olhar antes da primeira entrar no jipe.

Recorde-se que Becas tem agido de maneira estranha por achar que Joel é o seu filho perdido: