Vamos brilhar aos 70 anos: esta é a rotina de pele de Helena Isabel

Quando se fala em envelhecer com elegância, Helena Isabel é um dos primeiros nomes que nos vêm à cabeça. Aos 73 anos, a atriz continua a ser um ícone de beleza e presença em Portugal, com uma pele radiante que parece desafiar o tempo. A sua confiança natural e luminosidade não são apenas obra do acaso — fazem parte de uma rotina de cuidados que ela própria já revelou publicamente, e que muitas mulheres continuam a seguir como inspiração.

Entre os seus produtos de eleição estão duas fórmulas da gama L'Oréal Paris Age Perfect Golden Age: o Óleo-Sérum Antiflacidez Tom Rosa, com um subtom rosado que devolve à pele a sua luminosidade natural. Para completar a sua rotina, Helena Isabel recorre ao L'Oréal Paris Age Perfect Golden Age Creme de Dia Fortificante, especialmente desenvolvido para peles maduras e baças. Este creme anti-idade ajuda a restaurar a densidade da pele e a reforçar a sua estrutura natural, ao mesmo tempo que reaviva o tom rosado característico da juventude. A fórmula é enriquecida com Neo-Cálcio, conhecido por fortalecer a barreira cutânea, e com extratos de peónia imperial e flor de íris, que devolvem frescura e vitalidade ao rosto. Com proteção solar SPF 20, ajuda ainda a proteger contra os raios UV, deixando a pele mais firme, hidratada e com os contornos visivelmente redefinidos.

Neste momento, ambos os produtos estão disponíveis num pack especial com desconto imediato, o que torna esta a altura ideal para experimentar (ou voltar a investir) nesta dupla de cuidados. Ao adquirir o conjunto, os consumidores poupam 16 euros em relação ao preço habitual — uma oportunidade perfeita para cuidar da pele com a mesma exigência e elegância da atriz portuguesa.

Para quem quiser completar a rotina e potenciar ainda mais os resultados, está também disponível o L'Oréal Paris Sérum Anti-Idade, uma fórmula altamente hidratante, ideal para combater manchas de idade e uniformizar a textura da pele. Um cuidado completo, pensado especialmente para peles maduras, que vai muito além da estética: trata-se de investir em bem-estar, autoestima e em sentir-se bem em todas as fases da vida.

